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    Weghorst Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor

    F.Bahçe’ye karşı Beşiktaş’ın en büyük güvencesi olan Weghorst, idmanlardan sonra eksta çalışmalar yaparak kendisini dev maça hazırlıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Weghorst’tan özel hazırlık

    Derbide Fenerbahçe'yi yenerek iki haftalık kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Dev maçta Siyah-Beyazlılar'da tüm gözler Wout Weghorst'a çevrilmiş durumda. Süper Lİg'de oynadığı 7 maçta 3 gol ve 4 asistle harika bir performans sergileyen Hollandalı yıldız, Fenerbahçe karşısında takımının en büyük hücum silahı olacak.



    LİDERLİĞE DE SOYUNDU
    Weghorst'un derbi öncesi gösterdiği hırs ve istek, Beşiktaş'ta herkesin yüzünü güldürüyor. Antrenmanların en çalışkan ismi olan yıldız futbolcunun, bireysel olarak şut çalışması yaptığı belirtiliyor. Weghorst'un ayrıca takım içinde liderliğe de soyunduğu, özellikle genç futbolcularla sürekli görüşerek onları derbinin havasına sokmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Valerien Ismael'in de F.Bahçe'nin hava toplarında yaşadığı zaaf üzerinde durduğu ve Weghorst'u derbide en büyük silah olarak gördüğü belirlendi.



    YÜKSEK TOP ÇALIŞIYORLAR
    Fransız teknik adamın idmanlarda sık sık duran top ve yüksek top çalışması yaptırdığı, Hollandalı yıldızın indirdiği toplar üzerinden hücum organizasyonu denendiği belirlendi. Valerien Ismael; Tayyip Talha, Saiss ve Josef'i de duran toplarda özel olarak çalıştırıyor.

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