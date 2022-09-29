Weghorst Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor





LİDERLİĞE DE SOYUNDU

Weghorst'un derbi öncesi gösterdiği hırs ve istek, Beşiktaş'ta herkesin yüzünü güldürüyor. Antrenmanların en çalışkan ismi olan yıldız futbolcunun, bireysel olarak şut çalışması yaptığı belirtiliyor. Weghorst'un ayrıca takım içinde liderliğe de soyunduğu, özellikle genç futbolcularla sürekli görüşerek onları derbinin havasına sokmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Valerien Ismael'in de F.Bahçe'nin hava toplarında yaşadığı zaaf üzerinde durduğu ve Weghorst'u derbide en büyük silah olarak gördüğü belirlendi.