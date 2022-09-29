TAKVİM dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistiklerini masaya yatırdı! İşte rakamların dili...





BEŞİKTAŞ BEKLEYECEK, FENERBAHÇE PAS YAPACAK

Beşiktaş maç başına sadece 296 isabetli pas yapıp yüzde 46,9 topla oynama yüzdesi yakaladı. Ismael'in takımı genellikle direkt oyunu tercih ediyor. Fener ise ortalama 366 pas yaparken, topla oynama yüzdesi 55,7 oldu. Pazar da bu görüntünün değişmemesi; Beşiktaş'ın karşılayan, Fener'n ise topa sahip olan taraf olması bekleniyor.