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    TAKVİM dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistiklerini masaya yatırdı! İşte rakamların dili...

    Ligde 7 haftalık istatistiklere göre Beşiktaş topu Fenerbahçe’ye bırakıp ön alan presiyle fırsat arayacak. Kanarya ise hızlı oyuncularının savunma arkası koşularıyla rakibini avlamaya çalışacak.

    İşte rakamların dili

    Türkiye pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. TAKVİM iki takımın Süper Lig'deki istatistikleri üzerinden bakıldığında bizleri nasıl bir derbi beklediğine yanıt verdi.



    BOL GOLLÜ DERBİYE HAZIR OLUN
    Beşiktaş 2,2 gol ortalamasına sahip. Fenerbahçe ise 1 maçı eksik olmasına rağmen tam 20 gol buldu ve 3,3 gibi müthiş bir ortalama yakaladı. Beşiktaş maç başına 2,3, Fenerbahçe ise 4,8 net gol pozisyonu buluyor. Yani pazar günü büyük ihtimalle bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir derbi bekliyor.



    BEŞİKTAŞ BEKLEYECEK, FENERBAHÇE PAS YAPACAK
    Beşiktaş maç başına sadece 296 isabetli pas yapıp yüzde 46,9 topla oynama yüzdesi yakaladı. Ismael'in takımı genellikle direkt oyunu tercih ediyor. Fener ise ortalama 366 pas yaparken, topla oynama yüzdesi 55,7 oldu. Pazar da bu görüntünün değişmemesi; Beşiktaş'ın karşılayan, Fener'n ise topa sahip olan taraf olması bekleniyor.



        KARTAL HAVADAN VURABİLİR
        Beşiktaş maç başına 15, Fenerbahçe 11,8 hava topu kazanıyor. Ayrıca Kartal 5 kafa golü bulurken, Fener 2 kez kafayla ağları sarsabildi. Weghorst, Josef, Saiss ve Tayyip Talha gibi uzun isimleri ile Siyah-Beyazlılar rakibini yüksek toplarla vurabilir.



        KANARYA'NIN SİLAHI HIZ!
        Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından birisi sürat ve çabukluk olacak. Sarı-Lacivertliler maç başına 12,5 başarılı dripling yaparken, Beşiktaş'ta bu rakam 9,5'te kaldı. Fener özellikle Valencia, Emre Mor ve Rossi gibi hızlı oyuncuları ile rakibin ağır defans göbeğine karşı tehdit oluşturabilir.

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        Haberler Spor TAKVİM dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistiklerini masaya yatırdı! İşte rakamların dili...
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