TAKVİM dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistiklerini masaya yatırdı! İşte rakamların dili...

Türkiye pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. TAKVİM iki takımın Süper Lig'deki istatistikleri üzerinden bakıldığında bizleri nasıl bir derbi beklediğine yanıt verdi.
BOL GOLLÜ DERBİYE HAZIR OLUN
Beşiktaş 2,2 gol ortalamasına sahip. Fenerbahçe ise 1 maçı eksik olmasına rağmen tam 20 gol buldu ve 3,3 gibi müthiş bir ortalama yakaladı. Beşiktaş maç başına 2,3, Fenerbahçe ise 4,8 net gol pozisyonu buluyor. Yani pazar günü büyük ihtimalle bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir derbi bekliyor.
BEŞİKTAŞ BEKLEYECEK, FENERBAHÇE PAS YAPACAK
Beşiktaş maç başına sadece 296 isabetli pas yapıp yüzde 46,9 topla oynama yüzdesi yakaladı. Ismael'in takımı genellikle direkt oyunu tercih ediyor. Fener ise ortalama 366 pas yaparken, topla oynama yüzdesi 55,7 oldu. Pazar da bu görüntünün değişmemesi; Beşiktaş'ın karşılayan, Fener'n ise topa sahip olan taraf olması bekleniyor.