Dünyanın gözü İznik'te! 4. Dünya Göçebe Oyunları bugün start alıyor





Tüm dünyanın büyük bir dikkatle takip edeceği bu dev organizasyonun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen oyunlar, 29 Eylül-2 Ekim'de İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak.