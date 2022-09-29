Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyanın gözü İznik'te! 4. Dünya Göçebe Oyunları bugün start alıyor

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından “Medeniyetlerin beşiği” İznik’te düzenlenecek organizasyon 2 Ekim’e kadar sürecek. 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı oyunların açılışını bu akşamC umhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.

    Dünyanın gözü İznik’te!

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları bugün Bursa'nın medeniyetler beşiği ilçesi İznik'te başlayacak.



    Tüm dünyanın büyük bir dikkatle takip edeceği bu dev organizasyonun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen oyunlar, 29 Eylül-2 Ekim'de İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak.



    Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Organizasyonun açılış programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 19.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek. Dünya mutfaklarından örneklerin katılımcılarla paylaşılacağı Dünya Göçebe Oyunları'nda ayrıca göçebe evreni tanıtılacak.



        Organizasyon, etno dans, etno müzik, etno moda, etno pazar ve ateş başı sohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak. 4. Dünya Göçebe Oyunları'yla dünyanın kültürel ve tarihi mirasının korunması sağlanacak.



        EN GÜZEL ŞEKİLDE SUNACAĞIZ
        Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı, "Türkiye'nin, misafirperverliğini en güzel şekilde sunmaya çalışacağız" diye konuştu.



        Dünya Göçebe Oyunları için 473 bin metre karelik alana dev bir kompleks yapıldı.

        Göçebe Oyunları'nda 13 farklı branşta 3 binin üzerinde sporcu yarışacak.

        Dünya Göçebe Oyunları Turkuvaz Medya sponsorluğunda düzenlenecek.



            GÖÇEBE OYUNLARI'NDAKİ BRANŞLAR
            Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.
            Güreş: Alış, Aşırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş, Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.
            Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.



            GÖÇEBE OYUNLARI'NIN PROGRAMI
            Bugün:
            08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü
            09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk
            13.00-16.00 Atlı Okçuluk

            Yarın:
            08.00-18.00 Atlı Okçuluk
            09.00-12.00 Geleneksel Okçuluk
            09.00-21.00 Mas Güreşi
            10.00 Aşırtmalı Aba Güreşi
            14.00 Yağlı Güreş

            1 Ekim Cumartesi:
            08.00-13.00 Atlı Okçuluk
            09.00-21.00 Alış Güreşi
            10.00-14.00 Kapışmalı Aba Güreşi
            14.00 Şalvar Güreşi
            17.30-19.00 Kuraş

            2 Ekim Pazar:
            08.00-16.00 Kökpar-Kökbörü
            09.00-13.00 Kazak Güreşi
            10.00-14.00 Tatar Güreşi
            13.00-17.00 Pehlivan Güreşi
            15.00-16.00 Büyük Güreş

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Halk TV’de devlete skandal uyuşturucu suçlaması
            Haberler Spor Dünyanın gözü İznik'te! 4. Dünya Göçebe Oyunları bugün start alıyor
                SON DAKİKA