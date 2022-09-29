Dünyanın gözü İznik'te! 4. Dünya Göçebe Oyunları bugün start alıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları bugün Bursa'nın medeniyetler beşiği ilçesi İznik'te başlayacak.
Tüm dünyanın büyük bir dikkatle takip edeceği bu dev organizasyonun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen oyunlar, 29 Eylül-2 Ekim'de İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak.
Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Organizasyonun açılış programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 19.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek. Dünya mutfaklarından örneklerin katılımcılarla paylaşılacağı Dünya Göçebe Oyunları'nda ayrıca göçebe evreni tanıtılacak.