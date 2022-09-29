Valencia’nın büyük hasreti! Sezona süper giren Ekvadorlu yıldız, Beşiktaş önünde bir ilki yaşamak istiyor l Spor haberleri

BİLETLERE HÜCUM

Beşiktaşlı taraftarlar F.Bahçe derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Konuk taraftarların yasak nedeniyle tribünden takip edemeyeceği derbide deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu. Biletler anında tükendi!







FUTBOLU BIRAKIYORDUM

Kariyerini Torino'da sürdüren Emirhan İlkhan, İtalyan basınına konuştu. Emirhan, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Artık ders çalışamıyordum." dedi. Genç yıldız, altyapıdaki hocasına, "Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. 5 yıldan fazladır bu formayı giyiyorum ama devam etmem imkansız. Çalışmayı seviyorum, bir gün üniversiteye gitmek istiyorum. Bu yüzden hayatıma dair başka bir yol bulacağım" dediğini söyledi. Emirhan ardından abisinin kendisine, "Kardeşim, sahip olduğun yetenekle burada daha fazla duramazsın. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Ailen, biz seninle beraberiz. Yaptıklarını denize atamayız. Sana yardım edeceğim. Her şeyden vazgeçiyorum, sen bunu hak ediyorsun kardeşim" ifadesini kullandığını ve futbolu bırakma kararından vazgeçtiğini de belirtti.