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    Valencia’nın büyük hasreti! Sezona süper giren Ekvadorlu yıldız, Beşiktaş önünde bir ilki yaşamak istiyor l Spor haberleri

    Attığı 7 golle lige damga vuran Valencia, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 2 sezonda 5 maçta 249 dakika sahada kalmasına rağmen ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. İşte yurttan ve dünyadan sizler için derlediğimiz 29 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Valencia’nın büyük hasreti!

    Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de kuşkusuz en büyük koz Enner Valencia olacak. Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu forvet 5 maçta attığı 7 golle tartışmasız Süper Lig'e şu ana kadar damgasını vurdu.



    VARLIK GÖSTEREMEDİ
    Ancak Enner Valencia'nın Sarı- Lacivertli formayla daha önceki derbi maçlarda ortaya koyduğu performans ve istatistikler canları sıkıyor. Geride bıraktığımız iki sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapan Valencia ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Üstelik Fenerbahçe de bu derbilerden galibiyet çıkaramadı.



    90 DAKİKA OYNADI AMA...
    32 yaşındaki forvet 2020-2021 sezonunun 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini Covid-19 testi pozitif olduğu için kaçırmıştı. 31. haftada 1-1 biten derbide ise 75 dakika oynamasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon 17. haftada 2-2 biten derbide 1 dakika süre alan Enner Valencia, 36. haftada 1-1 biten derbide ise 20 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'a karşı 2020-21 sezonunun 3. haftasında 0-0 biten derbide 90 dakika görev yaptı.



        FORMA GİYEMEMİŞTİ
        24. haftada Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta ise 63 dakikada tabelaya etki edemedi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı derbide kadro olmayan Valencia, ikinci devrede 2-0 kazanılan maçta da kulübede oturdu. Yıldız futbolcu bu büyük hasrete pazar günü son vermeyi hedefliyor.



        NOVAK AL JAZİRA'DA
        Fenerbahçe'nın yabancı kuralı nedeniyle lisans çıkaramadığı Filip Novak'ın yeni adresi belli oldu. Çek futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaştı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Novak ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır" denildi.

        HAZIRLIKLAR TAM GAZ
        Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un dünkü idmanda ön alanda pres ve duran top çalışmaları üzerinde durduğu belirlendi.



        DERBİNİN HAKEMİ BAYARSLAN
        Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. MHK, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide Volkan Bayarslan'ı görevlendirdi. Kariyerde ilk kez bir büyük maçta düdük çalacak olan Bayarslan'ın yönetiminde Beşiktaş 4 maçta 4 galibiyet, F.Bahçe de 2 maçta 2 galibiyet aldı.

            BİLETLERE HÜCUM
            Beşiktaşlı taraftarlar F.Bahçe derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Konuk taraftarların yasak nedeniyle tribünden takip edemeyeceği derbide deplasman tribünü biletleri de satışa sunuldu. Biletler anında tükendi!



            FUTBOLU BIRAKIYORDUM
            Kariyerini Torino'da sürdüren Emirhan İlkhan, İtalyan basınına konuştu. Emirhan, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Artık ders çalışamıyordum." dedi. Genç yıldız, altyapıdaki hocasına, "Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. 5 yıldan fazladır bu formayı giyiyorum ama devam etmem imkansız. Çalışmayı seviyorum, bir gün üniversiteye gitmek istiyorum. Bu yüzden hayatıma dair başka bir yol bulacağım" dediğini söyledi. Emirhan ardından abisinin kendisine, "Kardeşim, sahip olduğun yetenekle burada daha fazla duramazsın. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Ailen, biz seninle beraberiz. Yaptıklarını denize atamayız. Sana yardım edeceğim. Her şeyden vazgeçiyorum, sen bunu hak ediyorsun kardeşim" ifadesini kullandığını ve futbolu bırakma kararından vazgeçtiğini de belirtti.



            KIRKLARELİ'NDEN GOL ŞOV
            Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Trakya temsilcisi Kırklarelispor evinde Siirt İl Özel İdare karşısında adeta gol şov yaptı. Maçın ilk yarısı golsüz geçildi. 73. dakikada Necmican Cebeci'nin golüyle öne geçen Kırklareli, 78'de Ensar Arslan ve 86'da Sabrican Vural (pen.)'ın golleriyle 3 farkı yakaladı. Son dakikalarda Ensar Arslan ve Furkan Fehmi Güneş ile de goller bulan Kırklarelispor farklı bir skora imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer sonuçlar: Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor: 5-4 (pen.), Pazar-Mazıdağı Fosfat SK: 1-0, Adıyaman FK-Bartınspor: 1-0, Etimesgut-Yalova: 3-0, Ankara Demir-Karaman Futbol Kulübü: 0-2, Niğde Anadolu FK-Yomraspor: 2-1, Kırşehir Futbol Spor Kulübü- Kilis Belediye: 2-1, Serik Belediyespor- 1954 Kelkit: 1-0, 1922 Konyaspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2, Afjet Afyonspor- Eynesil Belediye: 2-4, Kuşadasıspor-Bulvarspor: 0-1, Sarıyer-Tepecik: 3-0, Ergene Velimeşe-Elazığ Karakoçan: 0-1, Nazilli-Şile Yıldız: 2-1, Uşakspor-Malatya Arguvan Bld.: 2-1. Çatalca- Sapanca Gençlik: 2-3, Şanlıurfa- Karşıyaka: 4-2 Bursaspor- Boyabat: 0-1.

            BUGÜN:
            14.00 Diyarbekir-Kars 36
            15.00 Bld Derince-Amasya
            17.00 Menemen-Biga
            20.00 Eskişehir-Muşspor



            ZAMAN GEÇİRMEYE GELMEDİM!
            Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, önemli projeye geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum" dedi. İspanyol futbolcu, "Her oyuncunun en büyük hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Kolay olmadığının farkındayım ama en ufak şans varsa bunu zorlayacak karakterdeyim. İspanya takımında Luis Enrique, benim daha önce çalıştığım hocam. Her oyuncuyu izler, hepsi ile fikri vardır" dedi. Bartra, "Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil Trabzonspor'u en üstte tutabilmek, hak ettiği yerlere getirmek. Buraya geldikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm" şeklinde konuştu.



                TARAFTARLARDAN ÖZTÜRK TEPKİSİ!
                Trabzonspor'un Kayseri maçını Ümit Öztürk yönetecek... Öztürk, 2018-2019 yılında G.Saray ile Trabzon arasında oynanan lig maçından sonra ilk kez Bordo-Mavililer'in maçına atandı. Taraftarlar bu atamaya sert tepki gösterdi. Öztürk, G.Saray-Trabzon maçında Ekuban'a ceza sahası içinde yapılan müdahaleye 'Devam' kararı vermişti.



                SEVİNÇLERİNİ ÖZLEDİK AĞABEY
                G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Okan Buruk, eski 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın davetine katıldı. Albayrak'ın geleneksel Karadeniz Yemekleri Günü'ne katılan Özbek ve Buruk, camianın sevilen ismi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Albayrak, "Galatasaray'ın şampiyon olmasını, Okan hocanın başarılı olmasını kendi dönemimden dahi daha çok istiyorum" dedi. Okan Buruk ise Albayrak'a teşekkür edip "Biz de senin sevinçlerini özledik ağabey" yanıtı verdi.



                ALTERNATİF FORMA SATIŞA ÇIKTI
                Süper Lig'de Adana Demirspor ile zirve ortağı konumundaki Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formayı tanıttı. Sezon başında parçalı ve deplasman formalarını tanıtan Galatasaray, tanıttığı üçüncü formasını GS Store'da satışa sundu. Buna göre alternaftif forma, parçalı ve deplasman formasıyla aynı fiyatla, 800 liradan satışa çıktı.



                    NAPOLİ'YE DÖNECEĞIZ!
                    G.Saray'ın yıldızı Dries Mertens İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. San Gennaro Ödülü'nü kazanmasının ardından ödül törenine video ile bağlanan Mertens, Napoli şehrine dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya, "Cevabımı zaten biliyorsunuz. Eger eşim Kat 'Evet' derse o zaman geri döneceğimiz kesin" dedi.



                    ARDA VE BEKNAZ'A BÜYÜK ONUR
                    İngiliz medyasından Guardian'ın hazırladığı 'Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği' listesinde tanıdık isimler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler bu listede yer alırken Galatasaray'ın çok şeyler beklediği Beknaz Almazbekov da bu listeye girmeyi başardı. Ayrıca Almanya'da yetişmiş iki Türk genç de listede kendisine yer buldu. Bu isimler Kenan Yıldız ve Zidan Sertdemir.



                    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray altyapısından yetişen Beknaz da göstermiş olduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. O da Avrupa'nın önemli scoutlarının takibinde...



                        SULTANLAR SON NEFESTE
                        Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek grupta ikinci galibiyetini aldı. İlk seti 25-21 kaybeden Türkiye, ikinci seti 25-21, üçüncü seti ise 25-18 alarak maçta 2-1 öne geçti. Sultanlar 4. seti 25-16 kaybetti ve karşılaşma 5. sete taşındı. Karar setini 15-13 kazanan Türkiye maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sultanlar gruptaki 4. maçında bugün 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak.



                        KARAGÜMRÜK LJAJİC'İ KADROSUNA KATTI
                        Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Beşiktaş7tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Sırp 10 numara Adem Lajic ile anlaşma sağladı. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, '30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.' denildi.

                        KADIN HAKEM MARİA CAPUTİ LİG MAÇI YÖNETECEK
                        Serie A'nın 8. haftasındaki Sassuolo- Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak .31 yaşındaki hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.



                        ŞAMPİYONLAR KUPASI ZİRAAT BANKKART'IN
                        2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası finalinde Arkasspor ile Ziraat Bankkart karşılaştı. TVF Ankara Voleybol Spor Salonu'nda oynanan ve 86 dakika süren mücadelede rakibine 25-19, 26-24 ve 25-20 setlerle 3-0 üstünlük sağlayan Ziraat Bankkart kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi oldu.

                            BEŞİKTAŞ EMLAKJET AVRUPA'YA VEDA ETTİ
                            FIBA Europe Cup elemelerinin yarı finalinde deplasmanda Fransız ekibi Cholet Basket'e 93-62 yenilen Beşiktaş Emlakjet turnuvaya veda etti. Le Meilleraie Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 geride kapatan Beşiktaş devreye de 51-26 geride girdi. İkinci yarıda da farkı eritemeyen temsilcimiz sahadan 93-62'lik skorla mağlup ayrıldı.



                            BREZİLYALI RİCHARLİSON'A IRKÇI SALDIRIDA BULUNULDU
                            Fransa'nın başkenti Paris'te Tunus ile oynan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı hazırlık maçında yıldız futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırada bulunuldu. Takımının ikinci golünü atan Sambacı'ya gol sevinci sırasında tribünlerden muz atıldı. Maçın ardından konuşan Richarlison, "Gerekli ceza vedilmedikçe bu olaylar her zaman her yerde yaşanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



                            AŞKA TRANSFER
                            Shakira, Barcelona'lı Gerard Pique'nin ihanetine uğradı. Ayrıldı ama kalbi boş kalmadı. Real Madrid'in efsanesi Iker Casillas ile aşk yaşamaya başladı.

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