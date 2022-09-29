Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.09.2022 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2022 11:08
    ABONE OL

    SON DAKİKA! İstanbul Valiliği duyurdu: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri için seyirci kararı

    Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına rakip takım seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

    Valilik duyurdu! 3 büyükler için seyirci kararı

    İstanbul Valiliği derbilerle ilgili alınan kararı duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbilere misafir takım seyircisi alınmayacak. Bu yasak hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Valilik, bu kararın takımlar tarafından istendiğini belirtti.

    İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA;
    "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Polise molotof kokteyli ile saldırmış
    Haberler Spor SON DAKİKA! İstanbul Valiliği duyurdu: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri için seyirci kararı
        SON DAKİKA