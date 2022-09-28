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    • Spor
    • 28.09.2022 12:07
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    • 28.09.2022 12:50
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    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi rakamlar ne söylüyor? İşte çarpıcı istatistiklerden öne çıkanlar

    Son dakika spor haberleri | Türkiye nefesini tuttu pazar günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine gözlerini çevirdi. Şampiyonluk yarışında iddialı iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesi takvim.com.tr her iki ekibin de röntgenini çekti. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...

    takvim.com.tr
    Derbi öncesi rakamlar ne söylüyor? İşte o istatistikler

    Türkiye pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımının buluşmasından çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor. takvim.com.tr dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin röntgenini çekti. İki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında ortaya çok çarpıcı gerçekler çıktı.



    İki takımın şu ana kadar Süper Lig'deki istatistikleri üzerinden bakıldığında bizleri nasıl bir derbi bekliyor. İşte çarpıcı yanıtlar:

    -BOL GOLLÜ BİR DERBİYE HAZIR OLUN
    Dolmabahçe'deki derbi, ligin en golcü iki takımının buluşmasına sahne olacak. Beşiktaş maç başına 2,2 gol ortalamasına sahip. Fenerbahçe ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 20 gol buldu ve 3,3 gibi müthiş bir ortalama yakaladı. Beşiktaş maç başına 2,3, Fener ise 4,8 net gol pozisyonu buluyor. Yani pazar günü bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir derbi bekliyor.



    -KARTAL BEKLEYECEK, KANARYA PAS YAPACAK
    Beşiktaş geride bıraktığımız 7 haftada maç başına sadece 296 isabetli pas yapıp yüzde 46,9 topla oynama yüzdesi yakaladı. Valerien Ismael'in takımı genellikle direkt oyunu tercih ediyor. Fenerbahçe ise 6 maçta ortalama 366 pas yaparken, topla oynama yüzdesi 55,7 oldu. Pazar günü de bu görüntünün değişmemesi, Beşiktaş'ın karşılayan, Fenerbahçe'nin ise pas yapıp topa sahip olan taraf olması bekleniyor.



        -BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ HAVADAN VURABİLİR
        Beşiktaş'ın istatistiklerde Fenerbahçe'ye en çok üstünlük kurduğu noktalardan birisi hava topları. Siyah-Beyazlılar maç başına 15, Fenerbahçe ise 11,8 hava topu kazanıyor. Ayrıca Beşiktaş ligde 5 kez kafa golü bulurken, Fener ise 2 kez kafayla ağları sarsabildi. Weghorst, Josef, Saiss ve Tayyip Talha gibi uzun isimleri ile Siyah-Beyazlılar rakibini yüksek toplarla vurabilir.



        -FENER'İN SİLAHI HIZLI OYUNCULARI
        Şu ana kadar Konya maçı hariç gol yollarında hiç zorlanmayan Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de en büyük kozlarından birisi sürat ve çabukluk olacak. Sarı-Lacivertliler maç başına 12,5 başarılı dripling yaparken, Beşiktaş'ta bu rakam 9,5'te kaldı. Fener'in özellikle Valencia, Emre Mor ve Rossi gibi hızlı oyuncuları ile Siyah-Beyazlılar'ın ağır savunma göbeğine karşı büyük bir tehdit oluşturması bekleniyor.

        İŞTE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN LİG İSTATİSTİKLERİ

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        Haberler Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi rakamlar ne söylüyor? İşte çarpıcı istatistiklerden öne çıkanlar
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