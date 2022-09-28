Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi rakamlar ne söylüyor? İşte çarpıcı istatistiklerden öne çıkanlar





İki takımın şu ana kadar Süper Lig'deki istatistikleri üzerinden bakıldığında bizleri nasıl bir derbi bekliyor. İşte çarpıcı yanıtlar:



-BOL GOLLÜ BİR DERBİYE HAZIR OLUN

Dolmabahçe'deki derbi, ligin en golcü iki takımının buluşmasına sahne olacak. Beşiktaş maç başına 2,2 gol ortalamasına sahip. Fenerbahçe ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 20 gol buldu ve 3,3 gibi müthiş bir ortalama yakaladı. Beşiktaş maç başına 2,3, Fener ise 4,8 net gol pozisyonu buluyor. Yani pazar günü bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir derbi bekliyor.