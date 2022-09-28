Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi rakamlar ne söylüyor? İşte çarpıcı istatistiklerden öne çıkanlar

Türkiye pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımının buluşmasından çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor. takvim.com.tr dev derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin röntgenini çekti. İki takımın istatistikleri masaya yatırıldığında ortaya çok çarpıcı gerçekler çıktı.
İki takımın şu ana kadar Süper Lig'deki istatistikleri üzerinden bakıldığında bizleri nasıl bir derbi bekliyor. İşte çarpıcı yanıtlar:
-BOL GOLLÜ BİR DERBİYE HAZIR OLUN
Dolmabahçe'deki derbi, ligin en golcü iki takımının buluşmasına sahne olacak. Beşiktaş maç başına 2,2 gol ortalamasına sahip. Fenerbahçe ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 20 gol buldu ve 3,3 gibi müthiş bir ortalama yakaladı. Beşiktaş maç başına 2,3, Fener ise 4,8 net gol pozisyonu buluyor. Yani pazar günü bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir derbi bekliyor.
-KARTAL BEKLEYECEK, KANARYA PAS YAPACAK
Beşiktaş geride bıraktığımız 7 haftada maç başına sadece 296 isabetli pas yapıp yüzde 46,9 topla oynama yüzdesi yakaladı. Valerien Ismael'in takımı genellikle direkt oyunu tercih ediyor. Fenerbahçe ise 6 maçta ortalama 366 pas yaparken, topla oynama yüzdesi 55,7 oldu. Pazar günü de bu görüntünün değişmemesi, Beşiktaş'ın karşılayan, Fenerbahçe'nin ise pas yapıp topa sahip olan taraf olması bekleniyor.