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    Okumuş 'Mata'dor! Galatasaray’ın yeni transferi saha içinde maestro… Saha dışında ise tam bir dahi

    İspanya’da iki üniversiteden mezun olan Juan Mata’nın IQ’su, ünlü fizikçi Albert Einstein’dan sadece 18 eksik... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Okumuş ’Mata’dor!

    Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine kattığı İspanyol orta saha, gerek saha içi gerekse saha dışında başarılarıyla adından söz ettiriyor...



    Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile ilgili ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler mevcut... 34 yaşındaki futbolcu, 2 üniversite bitirdi. Camilo Jose Cela Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Mata aynı zamanda Madrid Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama okudu. Belki de en dikkat çekici bilgi Juan Mata'nın IQ'sunun 142 olduğu...



    Ünlü bilim adamı Einstein'ın IQ'sunun 160 olduğu düşünüldüğünde Mata'nın değeri daha da önem kazanıyor.



        Galatasaray formasıyla ilk maçında İstanbulspor'a karşı mücadele eden tecrübeli oyuncu performansıyla büyülemişti. Hazırlık maçı olmasına rağmen 8 kilit pas veren Mata, her zaman olduğu gibi saha içinde yine zekasını konuşturdu. Yıldız futbolcunun saha içinde Galatasaray'ın beyni olması bekleniyor.



        Real Madrid altyapısından yetişen Mata, Valencia, Chelsea ve Manchester United takımlarında forma giydi. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol yıldızın Adana Demirspor ile oynanacak maça yedek başlaması bekleniyor.

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