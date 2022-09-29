Okumuş 'Mata'dor! Galatasaray’ın yeni transferi saha içinde maestro… Saha dışında ise tam bir dahi

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine kattığı İspanyol orta saha, gerek saha içi gerekse saha dışında başarılarıyla adından söz ettiriyor...
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile ilgili ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler mevcut... 34 yaşındaki futbolcu, 2 üniversite bitirdi. Camilo Jose Cela Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Mata aynı zamanda Madrid Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama okudu. Belki de en dikkat çekici bilgi Juan Mata'nın IQ'sunun 142 olduğu...
Ünlü bilim adamı Einstein'ın IQ'sunun 160 olduğu düşünüldüğünde Mata'nın değeri daha da önem kazanıyor.