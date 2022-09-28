İngiliz anahtarı! TAKVİM Dele Allı’nin derbi istatistiklerini araştırdı, ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı





FARK YARATIYOR

Yıldız futbolcu, Tottenham kariyerinde derbilerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan transfer ettiği Dele Alli, Tottenham'da forma giydiği dönemde Londra derbilerinde etkili bir performans sergiledi... Siyah-Beyazlılar'ın yıldız 10 numarası, Tottenham formasıyla Londra derbilerinde Chelsea ve Arsenal'e karşı 12'şer kez görev aldı. Chelsea maçlarında 12 maçta 6 gol ve 2 asist üreten Dele Alli, Arsenal'e karşı ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asiste imza attı. Toplamda ise 24 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı ve 12 gole direkt katkıda bulundu. Derbileri seven Dele Alli'nin Fenerbahçe maçında da daha fazla sorumluluk alması ve ön plana çıkması bekleniyor.