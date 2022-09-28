Trabzonspor’un zorlu maratonu! 45 gün içinde çıkılacak 10 maç Fırtına’nın kaderini belirleyecek





GENİŞ KADROYA GÜVENİYOR

Trabzonspor, 16 Ekim'de de İstanbul'da Beşiktaş ile zorlu karşılaşmalarından birine daha çıkacak, 17. resmi maçını yapmış olacak. Karadeniz ekibi 21 Kasım'da Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde ise 45 günde toplam 10 maç oynayacak. Bu süreci Fırtına maksimum kazançla kapatmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yoğun programda rotasyona giderek tüm oyunculardan yararlanmak istiyor. Fırtına'nın hedefi 10 maçlık süreçte maksimum galibiyet hedefliyor.