Aslan’da yerli çıkmazı! İlk 11'de 3 yerli kuralı Galatasaray'ı zorluyor





Yerli oyuncu bakımından zaten sıkıntılı olan Galatasaray'da alternatifsiz olarak görünen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün formsuz bir döneme girmiş olmalarına karşın Okan Buruk bu iki oyuncuyu 11'den kesemiyor. 11'de 3 yerli oyuncu mecburiyeti olması nedeniyle Okan Buruk, Kerem ve Yunus'u zorlu Adana Demirspor deplasmanında da sahaya sürmek zorunda kalacak. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimle bir toplantı yapacağı ara transfer döneminde stoper transferi dışında kaliteli yerli oyuncu transferinin yapılmasını isteyeceği de gelen haberler arasında. Zira Galatasaray'ın elinde ilk 11'de oynayabilecek kalitede 5 yerli oyuncu bulunuyor.