Fenerbahçe'de tüm gözler Valencia'da olacak! Derbi hasreti sürüyor

Valencia'nın Sarı-Lacivertli formayla ortaya koyduğu daha önceki derbi performansı canları sıkıyor. Geride bıraktığımız iki sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapan Valencia ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
31. haftada 1-1 biten derbide ise 75 dakika oynamasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon 17. haftada 2-2 biten derbide 1 dakika süre alan Valencia, 36. haftada 1-1 biten derbide ise 20 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a karşı 2020-21 sezonunun 3. haftasında 0-0 biten derbide 90 dakika görev yaptı.