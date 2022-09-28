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    • Spor
    • 28.09.2022 16:45
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    • 28.09.2022 16:49
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    Fenerbahçe'de tüm gözler Valencia'da olacak! Derbi hasreti sürüyor

    Beşiktaş deplasmanında zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de kuşkusuz en büyük koz Enner Valencia olacak. Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu forvet 5 maçta attığı 7 golle tartışmasız Süper Lig'e damgasını vurdu. Ancak Valencia'nın derbi performansı can sıkıyor.

    takvim.com.tr
    Takvim Özel | F.Bahçe’de tüm gözler onda

    Valencia'nın Sarı-Lacivertli formayla ortaya koyduğu daha önceki derbi performansı canları sıkıyor. Geride bıraktığımız iki sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 kez görev yapan Valencia ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

    Üstelik Fenerbahçe de bu derbilerden galibiyet çıkaramadı. 32 yaşındaki forvet 2020-2021 sezonunun 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini Covid-19 testi pozitif olduğu için kaçırmıştı.

    31. haftada 1-1 biten derbide ise 75 dakika oynamasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon 17. haftada 2-2 biten derbide 1 dakika süre alan Valencia, 36. haftada 1-1 biten derbide ise 20 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a karşı 2020-21 sezonunun 3. haftasında 0-0 biten derbide 90 dakika görev yaptı.

        VALENCİA YOKTU, FENER KAZANDI!
        24. haftada Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta ise 63 dakikada tabelaya etki edemedi. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı derbide kadro olmayan Valencia, ikinci devrede 2-0 kazanılan maçta da kulübede oturdu. Yıldız futbolcu bu büyük hasrete pazar günü son vermeyi hedefliyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de tüm gözler Valencia'da olacak! Derbi hasreti sürüyor
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