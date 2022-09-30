BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nasıl ve nereden alınır? Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım bitiyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletlerinin çıkıp çıkmadığı, ne kadar olduğu merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nereden alınır? İşte merak edilenler!
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü satışa sunuldu.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ BİTTİ Mİ, TÜKENDİ Mİ?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 60 saniyede tükendi.
1.Kategori 1.540 ₺
2.Kategori 1.400 ₺
3.Kategori 1.130 ₺
4.Kategori 995 ₺
5.Kategori 915 ₺