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    • Spor
    • 30.09.2022 07:01
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    • 30.09.2022 07:01
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    BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nasıl ve nereden alınır? Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Süper Lig'de Beşiktaş Fenerbahçe derbisi heyecanı için sayılı günler kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nereden alınır?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım bitiyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletlerinin çıkıp çıkmadığı, ne kadar olduğu merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nereden alınır? İşte merak edilenler!

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 29 Eylül 2022 Perşembe günü satışa sunuldu.

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLETLERİ BİTTİ Mİ, TÜKENDİ Mİ?

    Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri 60 saniyede tükendi.

    1.Kategori 1.540 ₺

    2.Kategori 1.400 ₺

    3.Kategori 1.130 ₺

    4.Kategori 995 ₺

    5.Kategori 915 ₺

        6.Kategori 740 ₺

        7.Kategori 285 ₺

        8.Kategori 270 ₺

        Kapalı Üst 840 ₺

        VIP 100: 4.580 ₺

        VIP 101-126: 3.800 ₺

        Loca 162: 10.000 ₺

        BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı.
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        Haberler Spor BJK - FB maç bileti kaç TL? Derbi bileti nasıl ve nereden alınır? Beşiktaş Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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