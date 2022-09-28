200 milyar dolarlık çılgınlık! Katar'daki Dünya Kupası için servet harcandı l Spor haberleri

Futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası kış ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayında başlayacak turnuva için artık son hazırlıklar yapılıyor. Bu organizasyon için şimdiye kadar 200 milyar dolar harcandı. Katar Dünya Kupası en çok para harcanan turnuva olarak kayıtlara geçecek. 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na 500 milyon dolar harcanmıştı. Fransa'daki turnuvada 2.3 milyar dolar, Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvaya ise 7 milyar dolar harcandı. Almanya, Güney Afrika, Brezilya ve Rusya'daki dünya kupalarındaki bütçe Katar'ın yanına bile yaklaşamadı.
Katar'da 8 yeni stat inşaa edildi. Bu statlar son teknolojiye göre tasarlandı Katar'a 1 milyon futbolsever bekleniyor. Yeni otel ve konaklama tesislerinin yapımı ise devam ediyor.
SULTANLAR KORE'Yİ YIKTI
Filenin Sultanları'ndan ilk galibiyet... A Milli Voleybol Takımımız, Polonya ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 25-14, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Güney Kore karşısında takımımızın en skorer ismi 17 sayıyla Saliha Şahin olurken, Ebrar Karakurt 16, Zehra Güneş 7, Hande Baladın 6 sayıyla oynadı. Milliler maç sonrası büyük sevinç yaşadı... A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında bugün TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilmişti.