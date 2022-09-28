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    200 milyar dolarlık çılgınlık! Katar'daki Dünya Kupası için servet harcandı l Spor haberleri

    Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için şimdiye kadar servet harcandı. Bu rakam bir dünya kupası için harcanan en yüksek bedel... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 28 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    200 milyar dolarlık çılgınlık

    Futbol tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası kış ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayında başlayacak turnuva için artık son hazırlıklar yapılıyor. Bu organizasyon için şimdiye kadar 200 milyar dolar harcandı. Katar Dünya Kupası en çok para harcanan turnuva olarak kayıtlara geçecek. 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na 500 milyon dolar harcanmıştı. Fransa'daki turnuvada 2.3 milyar dolar, Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvaya ise 7 milyar dolar harcandı. Almanya, Güney Afrika, Brezilya ve Rusya'daki dünya kupalarındaki bütçe Katar'ın yanına bile yaklaşamadı.



    Katar'da 8 yeni stat inşaa edildi. Bu statlar son teknolojiye göre tasarlandı Katar'a 1 milyon futbolsever bekleniyor. Yeni otel ve konaklama tesislerinin yapımı ise devam ediyor.



    SULTANLAR KORE'Yİ YIKTI
    Filenin Sultanları'ndan ilk galibiyet... A Milli Voleybol Takımımız, Polonya ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 25-14, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Güney Kore karşısında takımımızın en skorer ismi 17 sayıyla Saliha Şahin olurken, Ebrar Karakurt 16, Zehra Güneş 7, Hande Baladın 6 sayıyla oynadı. Milliler maç sonrası büyük sevinç yaşadı... A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında bugün TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilmişti.

        YILDIZOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI
        Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Basketbol Federasyonu, Yıldızoğlu için teşekkür mesajı yayınladı.

        KUNTZ: "İÇİMİZİ ACITIYOR"
        Stefan Kuntz Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Tabii böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor. Ancak bu yaşadığımızı daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik edici bir olay olarak görmeliyiz." dedi.

        MİLLİLER GÜRCİSTAN'I DEVİRDİ
        Türkiye U21 Milli Takımı hazırlık maçında karşılaştığı Gürcistan'ı Ömer Faruk Beyaz'ın 41. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Türkiye'de Kazımcan Karataş 66'da kırmızı kart gördü.

        EV SAHİPLERİ KAYBETMİYOR
        Pazar günü Vodafone Park'ta iki dev Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki şampiyonluk adayının ortaya koyacağı mücadele ve çıkacak sonuç merak ediliyor. İki takım arasında son dönemdeki derbilerde ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin buluştuğu son 30 derbide ev sahibi olan takımların ezici üstünlüğü göze çarpıyor. Son 30 maçta deplasmanda oynayan takımlar sadece 4 galibiyet alabildi. Son 3 lig maçında taraflar sahadan 1'er puanla ayrılırken, Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi son olarak 2020-2021 sezonunda 4-3'lük skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise son deplasman galibiyetine 2016-2017 sezonunda oynanan kupa maçında imza attı. Sarı-Lacivertliler o maçtan 1-0 üstün ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından beri ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ligde kaybetmedi. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2'şer galibiyeti bulunuyor. 6 maç da beraberlikle sonuçlandı.



        KARTAL TOPBAŞI YAPTI
        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından dün yeniden başladı. Ümraniye Tesisleri'nde Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleşen ve 1.5 saat süren idman çift kale maçla sona erdi. Siyah-Beyazlılar hazırlıklarına bugün de devam edecek.



        BAŞKA BİR BEŞİKTAŞ GÖRMEK İSTERİM
        Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Derbi başka bir maç olacak. Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Kendi gerçek performansımızı göstermeye çalışacağız. Ben de başka bir Beşiktaş görmek istiyorum" dedi. Ismael, "Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir. Ghezzal'ı da gün be gün takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

        TAKTİĞİ LUAN PERES BELİRLEYECEK!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin taktiğini yavaş yavaş belirliyor... Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü, Brezilyalı stoper Luan Peres'in durumuna göre kararını verecek. Sakatlığını atlatmak üzere olan Brezilyalı yıldız, derbiye yetişirse Fenerbahçe sahaya 3'lü savunmayla çıkacak. Eğer yetişmezse Sarı-Lacivertliler 4'lü savunma ile mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenmanlarda iki farklı sistemi de oyuncularına ezberletiyor. Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın şimdiye kadar oynadığı tüm maçları izledi. Jesus'un Beşiktaş'ın hücum hattı için önlem alacağı, savunmadaki zaafları için de değişik oyun planları uygulayacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adam, iç saha maçlarına coşkulu bir başlangıç yapan Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda daha kontrollü bir oyunu tercih edeceği öğrenildi.



        HENÜZ EN İYİSİNİ OYNAMADIK FENERBAHÇE'NİN
        Brezilyalı orta saha oyuncusu Arao, "Şu an iyi oynuyoruz. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Yoğun ve sert çalışıyoruz. Her maç daha az hata yapıyoruz. Hala en iyi seviyemizde değiliz" dedi. Alex'in kendisine derbi maçları anlattığını söyleyen Arao, "Kendisi bana derbilerin önemini anlattı. Beşiktaş derbisine hazırdan da fazlasıyım. Hedefler için her şeyimizi vereceğiz, her şeyi yapacağız. Bunu da taraftarlarımız görsün istiyoruz" ifadesini kullandı.

            ROSSİ DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI
            Fenerbahçe'nin 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, Fenerbahçe'de piyasa değerini 3'e katladı. Rossi'nin güncel piyasa değerinin 15 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

            BASKETBOLA YENİ SPONSOR
            Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Shell arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun yönetim kurulu üyeleri, ve Shell Türkiye'nin şirket yöneticileri katıldı.



            KUPA SAHİBİNİ BULUYOR
            Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.



            ROSS FORMA BEKLİYOR
            Son olarak Juan Mata da, İstanbulspor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında forma giyerken, Mathias Ross yeniler arasında henüz sahaya çıkmayan tek isim olarak kaldı. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Cim Bom'un kadrosunda bulunan bir diğer Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile önemli benzerlikler taşıyor. Oyun tarzı, fizik özellikleri, disiplini ve tekniğiyle vatandaşı Victor Nelsson'un adeta bir kopyası gibi. 1.90'lık boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Ross, Rakipleriyle ikili mücadelelere girmekten çekinmezken, fizik olarak ayakta kalmayı da başarıyor. Uzun boyuna göre değerlendirildiğinde iyi olarak nitelendirilebilecek bir tekniği var.



            ASLAN DEMİR'E BİLENİYOR!
            Galatasaray, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi. İzinli Oliveira antrenmana katılmadı.



                KOCAELİ'NE KUPA ŞOKU
                Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları dün başladı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçta Kocaelispor, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu. Konuk ekip Ayvalıkgücü'nün gollerini 20. dakikada Hami Baytar, 57. dakikada Veysel Karani, 65. dakikada Kemal Akbaba ve 90. dakikada Celal Baver kaydetti. Ev sahibi Kocaelispor'un tek sayısı ise 76. dakikada Merthan Öztürk'ten geldi. Bu sonuçla Ayvalıkgücü 3. tura yükselirken, Kocaelispor kupaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: İnegölspor-BC Group Ağrı 1970: 1-2, Ankaraspor-Kepez Belediyespor: 5-2, Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane: 0-1, Somaspor-Efeler 09 Spor Kulübü: 4-5 (Penaltılarla), Balıkesir-Altındağ: 2-1.

                BUGÜN 4 MAÇ A SPOR'DA
                Bugün Kastamonu-Nevşehir Bld, Kırklareli- Siirt, Ş.Urfa-Karşıyaka ve Bursa-Boyabat maçları A Spor'dan canlı yayınlanacak.

                BUGÜN:
                13.00 Kastamonu-Nevşehir Bld
                14.00 Adıyaman-Bartın
                14.00 Pazar-Mazıdağı Fosfat
                14.30 Niğde Anadolu-Yomra
                14.30 1922 Konya-K.Karaköprü Bld
                14.30 Etimesgut Bldr-Yalova
                14.30 Serik Bldr- Kelkit Bld
                14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld
                14.30 Ankara Demir-Karaman FK
                15.00 Nazilli Bld-Şile Yıldız
                15.00 Çatalca-Sapanca Gençlik
                15.00 E.Velimeşe-E.Karakoçan
                15.00 Kuşadası-Bulvar
                15.00 Sarıyer-B.Tepecik
                15.00 Uşak-Malatya Arguvan
                15.00 Afyon-Eynesil Bld
                15.00 Kırklareli-Siirt İl Özel İdare
                17.30 Şanlıurfa-Karşıyaka
                20.00 Bursa-Boyabat 1868

                YARIN:
                14.00 Diyarbekir-Kars 36
                15.00 Bld Derince-Amasya
                17.00 Menemen-Biga
                20.00 Eskişehir-Muşspor

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                Haberler Spor 200 milyar dolarlık çılgınlık! Katar'daki Dünya Kupası için servet harcandı l Spor haberleri
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