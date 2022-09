200 milyar dolarlık çılgınlık! Katar'daki Dünya Kupası için servet harcandı l Spor haberleri

TAKTİĞİ LUAN PERES BELİRLEYECEK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin taktiğini yavaş yavaş belirliyor... Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü, Brezilyalı stoper Luan Peres'in durumuna göre kararını verecek. Sakatlığını atlatmak üzere olan Brezilyalı yıldız, derbiye yetişirse Fenerbahçe sahaya 3'lü savunmayla çıkacak. Eğer yetişmezse Sarı-Lacivertliler 4'lü savunma ile mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenmanlarda iki farklı sistemi de oyuncularına ezberletiyor. Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın şimdiye kadar oynadığı tüm maçları izledi. Jesus'un Beşiktaş'ın hücum hattı için önlem alacağı, savunmadaki zaafları için de değişik oyun planları uygulayacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adam, iç saha maçlarına coşkulu bir başlangıç yapan Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda daha kontrollü bir oyunu tercih edeceği öğrenildi.







HENÜZ EN İYİSİNİ OYNAMADIK FENERBAHÇE'NİN

Brezilyalı orta saha oyuncusu Arao, "Şu an iyi oynuyoruz. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Yoğun ve sert çalışıyoruz. Her maç daha az hata yapıyoruz. Hala en iyi seviyemizde değiliz" dedi. Alex'in kendisine derbi maçları anlattığını söyleyen Arao, "Kendisi bana derbilerin önemini anlattı. Beşiktaş derbisine hazırdan da fazlasıyım. Hedefler için her şeyimizi vereceğiz, her şeyi yapacağız. Bunu da taraftarlarımız görsün istiyoruz" ifadesini kullandı.