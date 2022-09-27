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    Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile yeni sözleşme için anlaşmak üzere... l Spor haberleri

    Trabzonspor iç transferde yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür ile yeni sözleşme için anlaşmak üzere... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 27 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Sıra geldi Abdülkadir’e!

    Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor... İç transferde transfer sezonunun bitmesiyle önemli adımlar atan, Uğurcan, Djaniny, Muhammet Taha ve Serkan Asan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor. Bordo-Mavililerin Ömür'ün sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi. Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak. Bu arada Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in sözleşmesi feshedildi.



    ASLAN'IN GÖZÜ LİNDELÖF'DE
    Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Ancak Lindelöf'ü, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde. Galatasaray'ın öncelikli hedefi İsveçli stoperi kiralamak. Victor Nelsson ara transferde satılırsa, Lindelöf bonservisiyle birlikte alınmaya çalışılacak.



    MATA'YA YEŞİL IŞIK!
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakın çevresine, "Takımdaki en büyük sorun atağa çıkarken, hızlı düşünen oyuncu eksikliğiydi. Juan Mata çok hızlı düşünüyor" dedi. Okan Buruk'un Mata'yı Adana Demirspor deplasmanında oynatması bekleniyor.



        VİSCA İÇİN GERİ SAYIM
        Trabzon'un Boşnak yıldızı Edin Visca, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüş için gün saymaya başladı. Kolu kırıldığı için bel altı bölgesini çalıştırmaya başlayan Visca, Dünya kupasında verilecek olan milli ara sonrasında takımla birlikte çalışmalara katılacak.

        WATFORD'DA BİLİC DÖNEMİ
        İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevine Hırvat Slaven Bilic'i getirdi. Açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat teknik adam ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı da ifade edildi.



        ÖZİL 2. KEZ BABA OLDU
        başakşehir'in yıldızı Mesut Özil ve model Amine Gülşe'nin ikinci kız bebekleri dünyaya geldi. Minik bebeğe Ela ismi verildi. Amine Gülşe, sosyal medya hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını paylaştı.



        FENER PAZAR GÜNÜ DEFANSI ÜÇLEYECEK!
        Fenerbahçe'de Rennes maçında sakatlık yaşayan Luan Peres'in Beşiktaş ile oynanacak derbi maça yetişeceği öğrenildi. Brezilyalı stoperin dönüşüyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yeniden 3'lü savunmaya dönmeyi planladığı bildirildi. Sarı-Lacivertliler Luan Peres'in sakatlığı ve Serdar Aziz'in de henüz tam hazır olmaması nedeniyle Alanyaspor maçına 4-4-2 dizilişi ile çıkmıştı. Portekizli teknik adam 3-4-3 sistemi ile savunma kanatlarınız daha iyi kapattığı ve hücumda daha fazla alternatif ürettiğini düşünüyor. Ancak Fenerbahçe 4-4-2 sisteminde daha kompakt bir görünüm sergilemişti.



            AL JAZİRA PİYANGOSU
            Fenerbahçe'de ilk yarı için lisansı çıkartılmayan isimlerden birisi olan Filip Novak için sürpriz bir teklif geldi. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'nın Filip Novak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor. Çek sol bek 2020 yılında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.



            DOĞRU ADRESTEYİM!
            Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan özel açıklamalar yaptı. Tayyip Talha, "Takıma geleli uzun bir süre olmadı ama bu süre boyunca doğru adreste olduğumu anladım. Aile ortamı, adaptasyon sürecini hızlandırdı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve inşallah uzun yıllar burada olacağım. Beşiktaş camiasına geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Emrecan Uzunhan, "Valerien hoca, bizi büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi oynatmaya çalışıyor. Yüksek şiddetli pres istiyor. Antrenmanlar da çok tempolu geçiyor" diye konuştu.

            DEVLER YİNE 16. SIRADA
            FIBA dünya sıralamasında Türkiye, bir basamak geride bulunmasına rağmen, Rusya'nın listeden çıkarılması sonrası tekrardan 16. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ABD yer alıyor.

            SEZON SONU BIRAKIYORUM
            Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Başarılı bir şekilde gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

            SULTANLAR'IN RAKİBİ G.KORE
            FIBA Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Filenin Sultanları Güney Kore ile 15.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak.



            MİLLİ TAKIM BENİ BIRAKMIŞ!
            Hamİt Altıntop, yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın bırakması bizim için büyük bir kayıp. Ondan sonra Caner'in bırakması... Bir değişim içindeyiz." demişti. Ancak Caner'in bu sözlere şok bir çıkış geldi. Tecrübeli yıldız, "Dün haberim oluyor ki; Milli Takımı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım. Ama üzülerek söylüyorum ki; Milli Takım beni bırakmış" dedi.

                KUPADA HEYECAN SÜRÜYOR
                Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı bugün oynanacak 6 maçla start alıyor. Bugün oynanacak 3 maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. 3 gün boyunca toplam 29 maç yapılacak. Maçlar tek maç eleminasyon sistemine göre oynacak. Tur atlayan takımlar adlarını 3. tura yazdıracak.

                10 MAÇ CANLI YAYINLANACAK
                Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarını futbolseverler yine A Spor'dan canlı olarak izleyebilecek. Futbolseverler bugün başlayıp, perşembe günü sona erecek maratonda toplam 10 maçı A Spor'dan takip edecek.

                ASLAN 3. TURDAN KATILACAK
                Favorilerden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na bir sonraki turda katılacak. Sarı-Kırmızılılar, 3. turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 5. turdan itibaren kupaya katılacak.



                BURSASPOR SAHNE ALIYOR
                Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, Türkiye Kupası yolculuğuna 2. turdan itibaren başlıyor. Bursa yarın Boyabat ile karşılaşacak.

                BUGÜN:
                13.00 İnegöl-Ağrı 1970
                14.30 Ankara-Kepez Bld
                14.30 Zonguldak-Gümüşhane
                15.00 Soma-Efeler 09
                15.00 Kocaeli-Ayvalıkgücü Bld
                17.30 Balıkesir-Hacettepe 1945

                YARIN:
                13.00 Kastamonu-Nevşehir Bld
                14.00 Adıyaman-Bartın
                14.00 Pazar-Mazıdağı Fosfat
                14.30 Niğde Anadolu-Yomra
                14.30 1922 Konya-K.Karaköprü Bld
                14.30 Etimesgut Bldr-Yalova
                14.30 Serik Bldr- Kelkit Bld
                14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld
                14.30 Ankara Demir-Karaman FK
                15.00 Nazilli Bld-Şile Yıldız
                15.00 Çatalca-Sapanca Gençlik
                15.00 E.Velimeşe-E.Karakoçan
                15.00 Kuşadası-Bulvar
                15.00 Sarıyer-B.Tepecik
                15.00 Uşak-Malatya Arguvan
                15.00 Afyon-Eynesil Bld
                15.00 Kırklareli-Siirt İl Özel İdare
                17.30 Şanlıurfa-Karşıyaka
                20.00 Bursa-Boyabat 1868

                PERŞEMBE:
                14.00 Diyarbekir-Kars 36
                15.00 Bld Derince-Amasya
                17.00 Menemen-Biga
                20.00 Eskişehir-Muşspor

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                Haberler Spor Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile yeni sözleşme için anlaşmak üzere... l Spor haberleri
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