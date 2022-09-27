Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor... İç transferde transfer sezonunun bitmesiyle önemli adımlar atan, Uğurcan, Djaniny, Muhammet Taha ve Serkan Asan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor. Bordo-Mavililerin Ömür'ün sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi. Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak. Bu arada Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in sözleşmesi feshedildi.
ASLAN'IN GÖZÜ LİNDELÖF'DE
Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Ancak Lindelöf'ü, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde. Galatasaray'ın öncelikli hedefi İsveçli stoperi kiralamak. Victor Nelsson ara transferde satılırsa, Lindelöf bonservisiyle birlikte alınmaya çalışılacak.
MATA'YA YEŞİL IŞIK!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakın çevresine, "Takımdaki en büyük sorun atağa çıkarken, hızlı düşünen oyuncu eksikliğiydi. Juan Mata çok hızlı düşünüyor" dedi. Okan Buruk'un Mata'yı Adana Demirspor deplasmanında oynatması bekleniyor.