DEVLER YİNE 16. SIRADA

FIBA dünya sıralamasında Türkiye, bir basamak geride bulunmasına rağmen, Rusya'nın listeden çıkarılması sonrası tekrardan 16. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ABD yer alıyor.



SEZON SONU BIRAKIYORUM

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zaten bu sene son senem, artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum. Başarılı bir şekilde gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



SULTANLAR'IN RAKİBİ G.KORE

FIBA Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Filenin Sultanları Güney Kore ile 15.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR ekranlarından yayınlanacak.







MİLLİ TAKIM BENİ BIRAKMIŞ!

Hamİt Altıntop, yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın bırakması bizim için büyük bir kayıp. Ondan sonra Caner'in bırakması... Bir değişim içindeyiz." demişti. Ancak Caner'in bu sözlere şok bir çıkış geldi. Tecrübeli yıldız, "Dün haberim oluyor ki; Milli Takımı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım. Ama üzülerek söylüyorum ki; Milli Takım beni bırakmış" dedi.