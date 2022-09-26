Utanç gecesi! Stefan Kuntz ile yeni bir hüsran daha yaşadık

Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na 2-1 kaybetti. Milliler ilk 45 dakikada pozisyona girmekte zorlandı... 28. dakikada G.Saraylı Yunus Akgün'ün ayak içiyle sert şutunu kaleci Gestsson iki hamlede kontrol etti.
DAVİDSEN'İN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİLER
42'de Kerem'in ağlara gönderdiği top için VAR incelemesi yapıldı ve ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi. İlk yarıda sadece 4 şutumuz vardı. 51'de Faroe Adaları, Davidsen'in attığı golle öne geçti: 1-0.
8 DAKİKA SONRA 2. GOLÜ BULDULAR
59'da Edmundson ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 2-0... Dakikalar 89'u gösterdiğinde Serdar Gürler'in golüyle farkı 1'e indirdik. Kalan dakikalarda ise maçı çeviremedik.