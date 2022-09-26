Utanç gecesi! Stefan Kuntz ile yeni bir hüsran daha yaşadık





1 YIL SONRA KAYBETTİK!

Faroe Adaları'na ilk kez mağlup olan A Milli Takım (3 maç), Eylül 2021'den bu yana grup maçlarındaki ilk yenilgisini aldı. Dün gece Faroe Adaları karşısında yüzde 65 topa sahip olan Türkiye, skor olarak ise geride kaldı. A Milliler, 440 başarılı pas yaparken Faroe Adaları'nda ise bu rakam 188'di.