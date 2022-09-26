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    Utanç gecesi! Stefan Kuntz ile yeni bir hüsran daha yaşadık

    260 milyon Euro kadro değerine sahip olan A Milliler, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları’na yenilerek zo r olanı başardı! Türkiye’nin tek golünü Serdar Gürler attı.

    Utanç gecesi

    Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na 2-1 kaybetti. Milliler ilk 45 dakikada pozisyona girmekte zorlandı... 28. dakikada G.Saraylı Yunus Akgün'ün ayak içiyle sert şutunu kaleci Gestsson iki hamlede kontrol etti.



    DAVİDSEN'İN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİLER
    42'de Kerem'in ağlara gönderdiği top için VAR incelemesi yapıldı ve ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi. İlk yarıda sadece 4 şutumuz vardı. 51'de Faroe Adaları, Davidsen'in attığı golle öne geçti: 1-0.



    8 DAKİKA SONRA 2. GOLÜ BULDULAR
    59'da Edmundson ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 2-0... Dakikalar 89'u gösterdiğinde Serdar Gürler'in golüyle farkı 1'e indirdik. Kalan dakikalarda ise maçı çeviremedik.



        1 YIL SONRA KAYBETTİK!
        Faroe Adaları'na ilk kez mağlup olan A Milli Takım (3 maç), Eylül 2021'den bu yana grup maçlarındaki ilk yenilgisini aldı. Dün gece Faroe Adaları karşısında yüzde 65 topa sahip olan Türkiye, skor olarak ise geride kaldı. A Milliler, 440 başarılı pas yaparken Faroe Adaları'nda ise bu rakam 188'di.



        Milli Takım dün gece hücumda çok etkisizdi. Serdar Dursun da kötü bir performans sergiledi.

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        Haberler Spor Utanç gecesi! Stefan Kuntz ile yeni bir hüsran daha yaşadık
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