Süper matador! Juan Mata ilk maçında izleyenleri mest etti

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Juan Mata'nın galası taraftarı mest etti. 34 yaşındaki yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında taraftarın gözünün pasını sildi. Son maçına 5 ay önce çıkan ve yaz hazırlık kampında yer almayan yıldız futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen maçın en dikkat çekici ismi oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol orta sahası, ortaya koyduğu performansla Süper Lig'e damga vuracağının sinyalini verdi. Juan Mata, İstanbulspor maçında 8 kilit pas vererek Kasım 2015 yılından bu yana Galatasaray'da bir maçta en çok kilit pas veren oyuncu oldu. İspanyol basını, Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını yorumlarken övgü dolu sözler kullandı.
SADECE LİG ŞAMPİYONLUĞU YOK
Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Mata, 2012-2013 sezonunda takım arkadaşı Fernando Torres ile birlikte, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tarihteki ilk iki oyuncudan biri olmuştu. Mata'nın kariyerinde lig şampiyonluğu bulunmuyor. Tecrübeli oyuncu G.Saray ile ilk lig şampiyonluğunu kazanmak istiyor.İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 8 kilit pas veren 34 yaşındaki İspanyol orta saha taraftarı büyüledi. Taraftara, "Sneijder'den sonra 10 numaramızı bulduk" dedirtti.