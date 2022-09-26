Süper matador! Juan Mata ilk maçında izleyenleri mest etti

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Juan Mata'nın galası taraftarı mest etti. 34 yaşındaki yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında taraftarın gözünün pasını sildi. Son maçına 5 ay önce çıkan ve yaz hazırlık kampında yer almayan yıldız futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen maçın en dikkat çekici ismi oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol orta sahası, ortaya koyduğu performansla Süper Lig'e damga vuracağının sinyalini verdi. Juan Mata, İstanbulspor maçında 8 kilit pas vererek Kasım 2015 yılından bu yana Galatasaray'da bir maçta en çok kilit pas veren oyuncu oldu. İspanyol basını, Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını yorumlarken övgü dolu sözler kullandı.