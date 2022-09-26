Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında Midtsjö kartını kullanacak





3 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR

Adana Demirspor orta sahasının dinamik oyunculardan kurulu olduğunu gözlemleyen Buruk'un böylece orta alandaki sertlik direncini artıracağı öğrenildi. Antalyaspor maçında 28, Giresunspor'a karşı ise 83 dakika sahada kalan Midtsjö, son oynanan Konyaspor maçında ise 3 dakika görev almıştı. Süper Lig'de 3 maçta forma giyen yıldız oyuncunun 1 asisti bulunuyor. Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanacak kritik maçta sol bekte ise Leo Dubois'ya görev verecek.