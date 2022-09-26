Trabzonspor'un yıldızı Maxi Gomez taraftara mesaj yolları: Bu sevginin karşılığını ödeyeceğim

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Maxi Gomez dün basın toplantısı düzenledi. Uruguaylı golcü, "Trabzonspor'un bana verdiği fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum. Buraya alışmak için adım adım devam etmeye çalışıyorum. Hedeflerimden en büyüğü Dünya Kupası'nda yer almak ve başarı kazanmak. Sezon başında 4-5 maç kaçırdım Valencia'da. Adım adım gitmeye çalışıyorum. Ama bireysel hedeflerim arasında en büyüğü Dünya Kupası'na gidebilmek" diye konuştu.
MUSLERA VE TORREIRA İLE KONUŞMADIM
Maxi Gomez, "Bu ligin gerçekten yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak başarılı olmak ama son şampiyona geldim. Beklentilerin farkındayım. Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşım. Ama transfer süreci çok hızlı geliştiği için onlardan görüş alamadım. Çabuk ikna oldum. Geçen seneki şampiyonluk kutlamaları izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde şampiyonluk yaşayıp, kutlamalar yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.