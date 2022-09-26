Trabzonspor'un yıldızı Maxi Gomez taraftara mesaj yolları: Bu sevginin karşılığını ödeyeceğim





MUSLERA VE TORREIRA İLE KONUŞMADIM

Maxi Gomez, "Bu ligin gerçekten yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak başarılı olmak ama son şampiyona geldim. Beklentilerin farkındayım. Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşım. Ama transfer süreci çok hızlı geliştiği için onlardan görüş alamadım. Çabuk ikna oldum. Geçen seneki şampiyonluk kutlamaları izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde şampiyonluk yaşayıp, kutlamalar yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.