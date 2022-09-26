Galatasaray taraftarına rahat maç izlemek yasak!

Forvet hattında, Gomis, Seferovic ve Icardi gibi yıldızları olan orta sahada ise Oliveira, Juan Mata, Yusuf demir, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle rakiplerine psikolojik üstünlük kuruyor ama sonuçlara bakıldığında ise ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor.

Galatasaray, bu sezon hazırlık ve lig maçlarında 9 galibiyet aldı. 8'i ise tek farklı. Ayrıca 3 golden fazla attığı maç da yok. Aslan, hazırlık maçlarında Sigma'yı 2-0 mağlup ederken, Kasımpaşa, Fiorentina ve İstanbulspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti.