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    Başkan Ahmet Nur Çebi'den Ersin'e derbi ayarı! | Spor haberleri

    Başkan Ahmet Nur Çebi, Ersin’den sözleşme şartlarına kafa yormamasını ve sadece derbi maça konsantre olmasını istedi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ersin’e başkan ayarı

    Beşiktaş'ta 2 lig maçında oynatılmayan ve ardından görev aldığı İstanbulspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle puan kaybının faturası kendisine kesilen kaleci Ersin Destanoğlu'na Başkan Ahmet Nur Çebi'den mesaj gitti. Başkan Çebi'nin Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini ve sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi. Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak 3 yıllık sözleşmenin şartları yeniden masaya yatırılacak. Beşiktaş yönetimi ile Ersin'in anlaşmaya eskisine nazaran çok daha yakın olduğu ve bazı pürüzlerin giderildiği de gelen haberler arasında.



    ROSIER TATLIYA BAĞLANDI!
    Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı. 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini Rosier'den yana kullandı. Son yapılan toplantıda futbolcu, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.



    CENK TOSUN'A HAZIR OL EMRİ
    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilk 11 için kesin kararını vermiş değil. Teknik direktör Valerien Ismael, sağ kanatta ilk tercih olarak Cenk Tosun'u tercih etmese de tecrübeli oyuncu ile özel bir görüşme yaptı. Fransız teknik adamın Ghezzal'ın yetişememesi durumunda Muleka'yı sağda oynatmayı planladığı ancak Cenk Tosun'u da 2. yarıda kesin olarak sahaya sürmek istediği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Cenk'in az da olsa 11'de oynama şansı bulunuyor. Muleka'nın bu mevkide tam olarak istenileni verememesi, Ghezzal'ın da iyileşse bile maç ve idman eksiğinin olması Valerien Ismael'i Cenk Tosun tercihine yöneltebilir. Fransız teknik adam her ihtimale karşı Cenk Tosun'la sık sık iletişime geçerek oyuncusunu hazır tutmaya çalışıyor.



        TOSUN PAŞA'YI HIRS BASTI
        Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisine büyük bir hırsla hazırlanıyor. Valerien Ismael'in kendisi ile görüşme yapması da yıldız oyuncuyu iyice motive etti.



        ICARDİ VE NARA ÇİFTİ BARIŞTI
        Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklamada Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti. Icardi burada sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı. Arjantinli golcü daha sonra görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum toksik' ifadesini kullandı.



        ABDÜLKERİM TEPKİSİ
        A Milli Takım'da Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmışlardı. Yerlerine Ravil Tagir ile Cenk Özkaçar dahil edildi. Galatasaray taraftarı, en iyi yerli stoperlerden biri olduğunu düşündükleri Abdülkerim Bardakcı'nın davet almamasına şaşırdıklarını ifade eden yorumlar yaptılar. Tecrübeli stoper, İstanbulspor maçında Barış Alper'e çok şık bir asist yapmıştı. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen tecrübeli stoper, formunu devam ettirerek milli takıma seçilmeyi hedefliyor.



            OKAN HOCANIN KAFASINI KARIŞTIRDI!
            G.Saray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz sezon başında takıma alınmamış ve Rezerv Lig'de mücadelesine devam etmişti. Rezerv Lig'in kaldırılmasıyla birlikte takımda kalan genç yetenek ortaya koyduğu başarılı performansla Okan Buruk'un da kafasını karıştırmayı başardı! Genç yıldız, İstanbulspor maçında şık bir gol atarken mücadelesiyle alkış topladı. Sarı-Kırmızılı futbolcu, tarzıyla efsane golcü Burak Yılmaz'a benzetildi. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı, "Okan hoca ona daha çok şans vermeli. Bu çocukta iş var" yorumları yaptı. Taraftarlar, Burak Yılmaz'ın da kariyerine kanat olarak başladığını ancak sonrasında santrafora evrildiğini belirtti.



            FENER ARA VERMEDİ
            Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; U19 Takımıyla oynanan antrenman maçıyla tamamlandı.



            HÜSEYİN TÜRKMEN GERİ DÖNDÜ
            Fırtına'nın sezon öncesi kampında sakatlık yaşayan ve ardından sahalardan uzak kalan Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı. Türkmen'in bu hafta içerisinde tam anlamıyla tüm antrenmanlarda yer alacağı belirtildi.



                AVCI'NIN ZOR KARARI
                Trabzonspor'da sakatların geri dönüyor olması ve bireysel performansların da artmasıyla birlikte kadro rekabeti yükseldi. Fırtına'da en önemli rekabetlerden birisi de orta sahada yaşanıyor. Takımda Hamsik'in yeri garanti olarak gözükürken bu futbolcunun yanında Siopis'in mi yoksa, Gbamin'in mi görev alacağı ise henüz netlik kazanmadı. Siopis'in oynadığı maçlardaki isteği ve arzusundan memnun kalan Avcı'nın, Gbamin'i de kazanmak istediği ve bu nedenle bu oyuncuları değişmeli olarak kullanma arzusunda olduğu öğrenildi.



                FIRTINA'DA NEŞELİ GÜNLER
                Trabzonspor dün çift idman yaptı. Sabah saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı çalışmayla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Hamsik, Bartra ve Maxi Gomez birlikte görüntü verirken, özellikle Slovak yıldız Marek Hamsik'in oldukça keyifli olduğu gözlendi. Sürekli gülen ve etrafına neşe saçan tecrübeli isim sakatlık sürecinin ardından eski form grafiğine ulaşmak üzere.



                SOLU HİÇ DEĞİŞMİYOR
                Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de en çok Trezeguet ve Eren Elmalı'ya forma verdi. Karadeniz ekibinin bu sezon ligde oynadığı 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan iki isim, Avcı'nın vazgeçilmez sol kanadı oldu. Eren Elmalı, bu sezon ligde 621 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Mısırlı yıldız Trezeguet ise 610 dakika sahada kalarak Eren'in ardından en fazla süre alan ikinci isim oldu.

                BAŞARIYA AÇIZ!
                Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sezonu şampiyon kapatıp tarihi bir başarıya imza attık. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Takımda başarıya doymuşluk gibi bir durum da söz konusu değil. Hala başarıya açız. Yine şampiyonluğun en büyük adayıyız" dedi. Ağaoğlu "Avcı, modern futbolu yakından takip ediyor. Futbol felsefesi olan bir teknik adam. Camia olarak kenetlendiğimizde yapamayacağımız şey yok" diye konuştu.

                JOSHUA KİNG İSTANBUL'A GELDİ
                Sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takım kadrosundan çıkartılan Joshua King İstanbul'a döndü. King'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı kontrollerden sonra belli olacak. Bu arada Emre Mor'un sakatlığının ciddi olmadığı ve derbide forma giyebileceği öğrenildi

                BEŞİKTAŞ YARIN YENİDEN BAŞLIYOR
                Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden start verecek. Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcularına cumartesi günü yapılan antrenmanın ardından 2 gün izin vermişti. Yarın yapılacak antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular da yer alacaklar.

                ALEYNA KORKUT AVRUPA ŞAMPİYONU
                Türk Telekom'un spora ve sporcuya desteği sürüyor. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün yetiştirdiği milli sporcu Aleyna Korkut, U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Tek Bayanlar dalında Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı aynı zamanda Tek Kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk şampiyonluk başarısı olarak Türk spor tarihine geçti.

                AFYON SİVAS BELEDİYE'Yİ DEPLASMANDA GEÇTİ
                TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Afyon Sivas Belediyespor'u 2-0 yendi. Diğer sonuçlar: Bayburt-Arnavutköy: 1-1, Amed-Bursa: 2-0, Erzincan-Menemen: 2-1, Tarsus İ.Y-Şanlıurfa:1-1, Çorum- Batman: 4-1. 2. Lig Kırmızı Grup: Adıyaman-Diyarbekir: 3-0, 1461 Trabzon- Karacabey:0-0, Pazarspor-Kastamonu: 0-1, Zonguldak-İskenderun: 2-1, Sarıyer- Serik: 1-1, Kırklareli-Vanspor: 1-1, Fethiye- Etimesgut: 0-0, Buca-Kırşehir: 0-0.

                RAZGATLIOĞLU YARIŞI 3. SIRADA TAMAMLADI
                Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya etabı ikinci yarışını 3. sırada tamamladı. Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista ilk sırada bitirdi ve hafta sonunun üç yarışını da kazandı. Bir başka Ducati pilotu Michael Rinaldi ise yarışta ikinciliği oldu. Razgatlıoğlu pilotlar klansmanında 335 puanla 2.sırada bulunuyor.

                ADEM ASİL FRANSA'DA ALTIN MADALYA KAZANDI
                Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu. Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Avusturyalı Hoeck ikinci, ABD'li l Whittenburg ise üçüncü oldu.

                KALECİ OKAN'A BÜYÜK DESTEK
                Cimbom'un yedek kalecisi Okan Kocuk, İstanbulspor maçında kaleyi Muslera'dan devraldı. Karşılaşmanın 30. dakikasında hatalı bir gol yiyen tecrübeli kaleciyi soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk teselli etti. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kalecilerin şanssız günleri olabiliyor. Ben senden son derece memnunum" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giymiş ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekmişti. Okan Kocuk, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de henüz süre alamadı.

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                Haberler Spor Başkan Ahmet Nur Çebi'den Ersin'e derbi ayarı! | Spor haberleri
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