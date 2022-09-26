Başkan Ahmet Nur Çebi'den Ersin'e derbi ayarı! | Spor haberleri





SOLU HİÇ DEĞİŞMİYOR

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de en çok Trezeguet ve Eren Elmalı'ya forma verdi. Karadeniz ekibinin bu sezon ligde oynadığı 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan iki isim, Avcı'nın vazgeçilmez sol kanadı oldu. Eren Elmalı, bu sezon ligde 621 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Mısırlı yıldız Trezeguet ise 610 dakika sahada kalarak Eren'in ardından en fazla süre alan ikinci isim oldu.



BAŞARIYA AÇIZ!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sezonu şampiyon kapatıp tarihi bir başarıya imza attık. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Takımda başarıya doymuşluk gibi bir durum da söz konusu değil. Hala başarıya açız. Yine şampiyonluğun en büyük adayıyız" dedi. Ağaoğlu "Avcı, modern futbolu yakından takip ediyor. Futbol felsefesi olan bir teknik adam. Camia olarak kenetlendiğimizde yapamayacağımız şey yok" diye konuştu.



JOSHUA KİNG İSTANBUL'A GELDİ

Sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takım kadrosundan çıkartılan Joshua King İstanbul'a döndü. King'in Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı kontrollerden sonra belli olacak. Bu arada Emre Mor'un sakatlığının ciddi olmadığı ve derbide forma giyebileceği öğrenildi



BEŞİKTAŞ YARIN YENİDEN BAŞLIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeniden start verecek. Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcularına cumartesi günü yapılan antrenmanın ardından 2 gün izin vermişti. Yarın yapılacak antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular da yer alacaklar.



ALEYNA KORKUT AVRUPA ŞAMPİYONU

Türk Telekom'un spora ve sporcuya desteği sürüyor. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün yetiştirdiği milli sporcu Aleyna Korkut, U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Tek Bayanlar dalında Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı aynı zamanda Tek Kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk şampiyonluk başarısı olarak Türk spor tarihine geçti.



AFYON SİVAS BELEDİYE'Yİ DEPLASMANDA GEÇTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Afyon Sivas Belediyespor'u 2-0 yendi. Diğer sonuçlar: Bayburt-Arnavutköy: 1-1, Amed-Bursa: 2-0, Erzincan-Menemen: 2-1, Tarsus İ.Y-Şanlıurfa:1-1, Çorum- Batman: 4-1. 2. Lig Kırmızı Grup: Adıyaman-Diyarbekir: 3-0, 1461 Trabzon- Karacabey:0-0, Pazarspor-Kastamonu: 0-1, Zonguldak-İskenderun: 2-1, Sarıyer- Serik: 1-1, Kırklareli-Vanspor: 1-1, Fethiye- Etimesgut: 0-0, Buca-Kırşehir: 0-0.



RAZGATLIOĞLU YARIŞI 3. SIRADA TAMAMLADI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya etabı ikinci yarışını 3. sırada tamamladı. Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista ilk sırada bitirdi ve hafta sonunun üç yarışını da kazandı. Bir başka Ducati pilotu Michael Rinaldi ise yarışta ikinciliği oldu. Razgatlıoğlu pilotlar klansmanında 335 puanla 2.sırada bulunuyor.



ADEM ASİL FRANSA'DA ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu. Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Avusturyalı Hoeck ikinci, ABD'li l Whittenburg ise üçüncü oldu.



KALECİ OKAN'A BÜYÜK DESTEK

Cimbom'un yedek kalecisi Okan Kocuk, İstanbulspor maçında kaleyi Muslera'dan devraldı. Karşılaşmanın 30. dakikasında hatalı bir gol yiyen tecrübeli kaleciyi soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk teselli etti. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kalecilerin şanssız günleri olabiliyor. Ben senden son derece memnunum" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giymiş ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekmişti. Okan Kocuk, 7 haftası geride kalan Süper Lig'de henüz süre alamadı.

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