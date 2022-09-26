Başkan Ahmet Nur Çebi'den Ersin'e derbi ayarı! | Spor haberleri

Beşiktaş'ta 2 lig maçında oynatılmayan ve ardından görev aldığı İstanbulspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle puan kaybının faturası kendisine kesilen kaleci Ersin Destanoğlu'na Başkan Ahmet Nur Çebi'den mesaj gitti. Başkan Çebi'nin Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini ve sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi. Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak 3 yıllık sözleşmenin şartları yeniden masaya yatırılacak. Beşiktaş yönetimi ile Ersin'in anlaşmaya eskisine nazaran çok daha yakın olduğu ve bazı pürüzlerin giderildiği de gelen haberler arasında.
ROSIER TATLIYA BAĞLANDI!
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı. 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini Rosier'den yana kullandı. Son yapılan toplantıda futbolcu, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.
CENK TOSUN'A HAZIR OL EMRİ
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilk 11 için kesin kararını vermiş değil. Teknik direktör Valerien Ismael, sağ kanatta ilk tercih olarak Cenk Tosun'u tercih etmese de tecrübeli oyuncu ile özel bir görüşme yaptı. Fransız teknik adamın Ghezzal'ın yetişememesi durumunda Muleka'yı sağda oynatmayı planladığı ancak Cenk Tosun'u da 2. yarıda kesin olarak sahaya sürmek istediği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Cenk'in az da olsa 11'de oynama şansı bulunuyor. Muleka'nın bu mevkide tam olarak istenileni verememesi, Ghezzal'ın da iyileşse bile maç ve idman eksiğinin olması Valerien Ismael'i Cenk Tosun tercihine yöneltebilir. Fransız teknik adam her ihtimale karşı Cenk Tosun'la sık sık iletişime geçerek oyuncusunu hazır tutmaya çalışıyor.