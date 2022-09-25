Victor Nelsson operasyonu! Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle için kolları sıvadı





YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Alınan bilgilere göre yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmelerin yapılacağı da öğrenildi. Galatasaray yönetiminin hedefi, Nelsson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak. Kasım ayının sonunda Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcunun olası bir iyi performansı sonrası ara transfer döneminde kulübe çok sayıda teklif geleceği tahmin ediliyor.