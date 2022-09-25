Kortların efsanesi Federer ağladı, ağlattı ve tenis kariyerini noktaladı

20 Grand Slam şampiyonluğuyla dünya tarihinin en iyi tenisçileri arasında gösterilen Roger Federer, Laver Cup'ta jübile maçına çıktı. Avrupa Takımı'nı temsil eden İsviçreli raket, en büyük rakibi Rafel Nadal ile birlikte Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kaybetti.
20 BİN KİŞİ MAÇI İZLEDİ
41 yaşındaki efsane, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızların yanı sıra 20 bin tenisseverin izlediği maçın ardından gözyaşları içinde tenis kariyerini noktaladı. Kenara geldikten sonra takım arkadaşlarına sarıldığı esnada ağlamaya başlayan Roger Federer'in gözyaşları dakikalarda dinmedi. İspanyol raket Rafael Nadal da bu anlarda gözyaşlarını tutamaması dikkatleri çekti.
DAKİKALARCA AĞLADI
Gözyaşlarıyla dolu dakikaların ardından mikrofonun başına gelen Federer; Nadal'a, Djokovic'e, Murray'e ve diğer takım arkadaşlarına teşekkür ederken konuşmasında şu kelimeleri kullandı: "Kesinlikle harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Tenis oynamaktan ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten gerçekten mutluydum. Gerçekten burada bitti. Mükemmel bir yolculuktu. Tenise tekrar başlasam her şeyi yeniden yapardım."