Kortların efsanesi Federer ağladı, ağlattı ve tenis kariyerini noktaladı





DAKİKALARCA AĞLADI

Gözyaşlarıyla dolu dakikaların ardından mikrofonun başına gelen Federer; Nadal'a, Djokovic'e, Murray'e ve diğer takım arkadaşlarına teşekkür ederken konuşmasında şu kelimeleri kullandı: "Kesinlikle harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Tenis oynamaktan ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten gerçekten mutluydum. Gerçekten burada bitti. Mükemmel bir yolculuktu. Tenise tekrar başlasam her şeyi yeniden yapardım."