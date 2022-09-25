Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kortların efsanesi Federer ağladı, ağlattı ve tenis kariyerini noktaladı

    Laver Cup’ta jubile maçına çıkan Roger Federer son kez ayak bastığı korttan ağlayarak ayrıldı. 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli raket, “Gerçekten burada bitti. Mükemmel bir yolculuktu” ifadesini kullandı.

    Elveda ekselansları

    20 Grand Slam şampiyonluğuyla dünya tarihinin en iyi tenisçileri arasında gösterilen Roger Federer, Laver Cup'ta jübile maçına çıktı. Avrupa Takımı'nı temsil eden İsviçreli raket, en büyük rakibi Rafel Nadal ile birlikte Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kaybetti.



    20 BİN KİŞİ MAÇI İZLEDİ
    41 yaşındaki efsane, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızların yanı sıra 20 bin tenisseverin izlediği maçın ardından gözyaşları içinde tenis kariyerini noktaladı. Kenara geldikten sonra takım arkadaşlarına sarıldığı esnada ağlamaya başlayan Roger Federer'in gözyaşları dakikalarda dinmedi. İspanyol raket Rafael Nadal da bu anlarda gözyaşlarını tutamaması dikkatleri çekti.



    DAKİKALARCA AĞLADI
    Gözyaşlarıyla dolu dakikaların ardından mikrofonun başına gelen Federer; Nadal'a, Djokovic'e, Murray'e ve diğer takım arkadaşlarına teşekkür ederken konuşmasında şu kelimeleri kullandı: "Kesinlikle harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Tenis oynamaktan ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten gerçekten mutluydum. Gerçekten burada bitti. Mükemmel bir yolculuktu. Tenise tekrar başlasam her şeyi yeniden yapardım."
        CHP’de had bildirme savaşları! İmamoğlu ve Yavaş...
        Haberler Spor Kortların efsanesi Federer ağladı, ağlattı ve tenis kariyerini noktaladı
            SON DAKİKA