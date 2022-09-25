Icardı attı Aslan kazandı! Galatasaray evinde İstanbulspor'u 2-1 yendi

Okan Buruk yönetiminde 5 maçlık yenilmezlik, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 16 puan ve averajla Adana Demirspor'un ardında 2. sırada yer alan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmayı başardı.
MATA İLK KEZ OYNADI
Karşılaşmaya Okan, Boey, Metehan, Abdülkerim, Dubois, Midtsjö, Baran, Barış, Mata, Van Aanholt, Icardi 11'iyle başlayan Galatasaray'da Juan Mata ilk kez forma giydi.
ASLAN GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, 12. dakikada BarıŞ Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılı ekip üst üste etkili pozisyonlar üretse de topu filelere gönderemedi ve İstanbulspor Adil Mehremic ile 30. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. 64. dakkada Galatasaray'da Beknaz Almazbekov, ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Bunun ardından Sarı-Kırmızılı ekip Topun başına geçen Mauro Icardi vuruşunda topu ağlara gönderdi. Arjantinli yıldız, Galatasaray forması ile ilk golünü atmayı başardı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, altyapıdan birçok oyuncuya şans verdi. Buruk, Metehan Baltacı ile Özgür Baran Aksaka'ya 11'de görev verirken, Beknaz Almazbekov, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir, Caner Doğan, Halim Yükseloğlu, Eren Paşahan ve Arda Deniz Yavaş'ı sonradan oyuna dahil etti.