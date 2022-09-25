A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz Faroe adaları maçı öncesi konuştu: Yumruğu yedik nakavt olmadık

A Milli Takım Teknik Dirktörü Stefan Kuntz ve oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, Faroe Adaları maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam Kuntz, "Lüksemburg maçı ile ilgili keşkelerim yok. En iyi kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakarsak daha iyisi mümkün değildi. Yumruğu yedik nakavt olmadık" ifadesini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Grubumuzda son maçımıza çıkacağız. İyi skorun yanında iyi futbol da bekliyorum. Eksiklerimizin sayısı 11'i buldu ama bu ortaya koyacağımız performansı etkilemez" dedi. Milli futbolcumuz İrfan Can ise "Lüksemburg maçı sonrasında çok üzüldük. Hatalarımızı gördük ve dersler çıkardık. Faroe Adaları'nı yenerek grubumuzu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Bu arada Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericsson da basın toplantısı düzenledi. Hakan Ericsson, "Türkiye'nin Lüksemburg ile berabere kalması bizi biraz şaşırttı ama Lüksemburg da iyi bir takım. Türkiye'nin bizi Litvanya'dan çok daha fazla zorlayacağına inanıyorum. Savunmada biraz zaafları var. Bunları değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.