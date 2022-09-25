A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz Faroe adaları maçı öncesi konuştu: Yumruğu yedik nakavt olmadık

A Milli Takım Teknik Dirktörü Stefan Kuntz ve oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, Faroe Adaları maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam Kuntz, "Lüksemburg maçı ile ilgili keşkelerim yok. En iyi kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakarsak daha iyisi mümkün değildi. Yumruğu yedik nakavt olmadık" ifadesini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Grubumuzda son maçımıza çıkacağız. İyi skorun yanında iyi futbol da bekliyorum. Eksiklerimizin sayısı 11'i buldu ama bu ortaya koyacağımız performansı etkilemez" dedi. Milli futbolcumuz İrfan Can ise "Lüksemburg maçı sonrasında çok üzüldük. Hatalarımızı gördük ve dersler çıkardık. Faroe Adaları'nı yenerek grubumuzu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Bu arada Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericsson da basın toplantısı düzenledi. Hakan Ericsson, "Türkiye'nin Lüksemburg ile berabere kalması bizi biraz şaşırttı ama Lüksemburg da iyi bir takım. Türkiye'nin bizi Litvanya'dan çok daha fazla zorlayacağına inanıyorum. Savunmada biraz zaafları var. Bunları değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
FAROE ADALARI İLE BİTİRİYORUZ
Türkiye, Avrupa Uluslar C Ligi 1. gruptaki son maçını bu gece TSİ 21.45'te Faroe Adaları ile oynayacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Faroe Adaları maçında Ukraynalı hakem Serhiy Bolko düdük çalacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. gruptaki 5. maçında geçtiğimiz gün Lüksemburg önünde ilk kez puan kaybı yaşamış ancak buna rağmen B Ligi'ne yükselmeyi başarmıştı. Türkiye, 13 puanla grup liderliğini de garantilemiş durumda. Lüksemburg ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.
PRESTİJ MESELESİ...
Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak B Ligi'ne yükselse de evinde kazanamadığı için buruk bir mutluluk yaşamıştı. Millilerimiz son maçta Litvanya ile berabere kalan Faroe Adaları'nı yenmeyi hedefliyor.