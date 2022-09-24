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    • Spor
    • 24.09.2022 17:17
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    • 24.09.2022 17:17
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    Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na yenilgiyle başladı

    FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'a 3-2 yenildi. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları yenilgiyle başladı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

    ÇEKİŞMELİ SET
    Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti.

    GERİDEN GELDİ
    Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti.

    Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak.

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