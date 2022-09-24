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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 Dünya Şampiyonası'nda ilk maçına bugün Tayland karşısında çıkacak l Spor haberleri...

    A Milli Kadın Voleybol Takımı 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında bugün Tayland ile karşı karşıya gelecek. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 24 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Filenin Sultanları sahne alıyor

    2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Hırvatistan, Güney Kore, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Polonya ile birlikte yer alan Türkiye, ilk maçına bugün Tayland karşısında çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Tayland maçını Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanacak Filenin Sultanları grupta diğer maçları ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Filenin Sultanları, grubun 2. maçında ise 27 Eylül Salı günü Güney Kore ile karşılaşacak. Grupta dün oynanan maçta Polonya, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.



    BAŞKAN KRİZE EL KOYDU
    Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan, kalesine gelen 12 isabetli şutun 10'unda topu filelerinde gören Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmelerini artık Başkan Ahmet Nur Çebi yapacak. Başkan Çebi, transfer operasyonunda devreye girerek bu görüşmeleri mutlu sonla noktalamayı hedefliyor. Bugünden itibaren 21 yaşındati kaleci ile tüm temasları başkan Çebi yürütecek. SORU İŞARETLERİNİ BİTİRECEK
    Ersin'in takımda kalmasını isteyen Çebi, güzel bir sözleşme teklif edecek. Başkan Çebi, yapılacak toplantıda Ersin'in kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeyi planlıyor. Ersin de son dönemde yaşananlar nedeniyle oldukça mutsuz. Genç eldiven de kendisini çok fazla meşgul eden saha dışı faktörlerden uzaklaşıp eski performansına dönmek istiyor.



    KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
    Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Cuma sabahı yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Siyahbeyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, bugün saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.



        DERBİ ÖNCESİDERBİ ÖNCESİ REDMOND ŞOKU
        Beşiktaş Nathan Redmond'ın sol elinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü idmanda travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuzun el tarak kemiğinde kırık saptanmıştır" denildi. İngiliz oyuncunun dün başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Ameliyat sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. Nathan Redmond'ın yapılacak olan özel bir atelle derbide forma giyebileceği gelen haberler arasında.

        AVCI'NIN TATLI SIKINTISI
        Abdullah Avcı tam kadro olduğu zaman da yıldızları kulübeye çekmeye başladı. Bunun örneğini son oynanan Gaziantep FK maçında Maxi Gomez, Gbamin, Bardhi, Denswil, Abdülkadir Ömür gibi isimlerin kulübede yer almasıyla görüldü. Kulübe hamlesi de güçlenen deneyimli teknik adam, sakatların tam olarak takıma dönmesiyle bu kez 21 kişilik maç kadrosu dışında önemli isimleri bırakmak zorunda kalacak.



        YUSUF YAZICI MÜJDESİ
        Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı, 1 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında sahaya çıkabilecek. Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında forma giymeyen ve kontrollerini yaptıran 25 yaşındaki 10 numaranın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bordo-Mavili formayı şu ana kadar sadece Ferencvaros maçında 45 dakika giyen yıldız oyuncu, ligde henüz şans bulamadı. Milli arada açığını kapatıp takıma katılmayı hedefleyen Yusuf, taraftarların önünde maça çıkmak için de sabırsızlanıyor.

        SALDIRIYA 1 YIL HAPİS CEZASI
        Geçen sezon oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya girerek, Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Kayserispor taraftarı Oktay K. (18) 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile seyirden men cezası aldı. Mahkeme, sanığın cezasını 10 aya düşürdü.



        TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GÖZ KIRPTI
        Ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik burada bulunan Marek Hamsik Akademisi'nde futbol eğitimi verdi. Tecrübeli oyuncu, 'İleride teknik direktör olacak mısın?' sorusuna "Geleceğe baktığımda muhtemelen görevlerimden biri bu olacak. Futboldan uzak kalamam. Futbolculuk kariyerim boyunca antrenörlük konusunda bilgiler edindim. Şu an öncelikli olarak futbol kariyerime odaklanmaya devam edeceğim" cevabını verdi.



            HEDEFE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli taraftarlara övgüler dizerken derbi hakkında da konuştu. Jesus, "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar" dedi. Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Jesus, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Türkiye'de derbi maçlarının tansiyonu oldukça yüksek. Deplasmana gideceğiz ancak bunun üstesinden gelip kazanarak lig şampiyonluğu yolunda hedefimize adım adım yürümek istiyoruz" diye konuştu.



            YABANCI HAKEM DENENEBİLİR
            Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısına PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van Der Sar da katıldı. Türkiye'deki hakem yönetimi ve oyun sürelerine yönelik sorulan soruya Ali Koç, "Türkiye'nin en büyük sorunu maç süreleri çok uzuyor. 9, 10 dakika maçlar daha yavaş oynanıyor Avrupa'ya göre. Hakem konusunda kelimelerimi doğru seçmem gerekiyor. Birçok ülkede denenmiş bir şey var, yabancı hakemle ilgili. Belki bu sezon denenebilir. Olması gereken 20 elit hakem sayısından 5-6 hakem eksik durumdayız. Bu eksikler yüzünden belki bu sezon denenebilir." cevabını verdi.



            JOSHUA KİNG SAKATLANDI
            Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle Norveç Milli Takım'ının kampından ayrıldı. Milli Takım doktoru King'in uyluğuyla ilgili sorunları olduğunu ve bunun önümüzdeki maçlarda oynamaya hazır olmayacağı anlamına geldiğini söyledi. Sarı-Lacivertliler milli aranın ardından Beşiktaş ile kaşı karşıya gelecek. Norveçli golcü bu sezon 8 maçta görev alırken 3 gol, 1 asist üretti.



                20 TOPÇUDAN SKORA KATKI
                Fenerbahçe'de 14 resmi maçta 26 oyuncu forma şansı bulurken hazır olan her futbolcu sahaya çıkabileceğinin mesajını aldı. Szalai ve Rossi bütün maçlarda süre alarak dikkat çekti. Fenerbahçeli futbolcular 6 lig maçında 20 kez fileleri sarstı; Avrupa'daki 8 karşılaşmada da 15 gol kaydetti. Kaleciler hariç forma giyen 24 ismin 20'si skora doğrudan katkı yaptı. Fenerbahçe'de 17 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.



                FENER 12 KİŞİYLE İDMAN YAPTI
                Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli takım kamplarındaki oyuncuların çokluğu nedeniyle dün 12 futbolcu ile antrenman yaptı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.



                ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
                Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois açıklamalarda bulundu, "Buraya şampiyonluklar için geldim" dedi. "Sakatlık biraz frenlememe sebep oldu" diyen Dubois, "Şu an yüzde 100 olarak hazırım ve takımıma yardımcı olmayı düşünüyorum" dedi.

                REKABET FAYDALI
                Yıldız oyuncu, "Rekabet olması benim açımdan mutluluk yaratıyor. Şampiyon olmak için rekabete ihtiyacınız var. Takım için pozitif bir anlam taşıyor. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Önceki takımlarımda sağda da sol da da oynadım. Hangi mevkide gerek olursa o mevkide oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

                GALATASARAY'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR
                Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak. NEF Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray'da Icardi ve Mata gibi yıldızların performansı merak ediliyor. Maçı D-Smart yayınlayacak.



                    JOSE MOURİNHO RAP KLİBİNDE YER ALDI
                    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya liglerinde de şampiyonluklar yaşayan Mourinho, bu kez futbolla değil oynadığı video kliple gündeme geldi. Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Büyük Britanyalı rap şarkıcısı Stormzy'nin klibinde oynadı.

                    ESKİŞEHİRSPOR'DA 3 İMZA BİRDEN
                    Eskişehirspor altyapı oyuncuları Hasan Alp Altınoluk, Metehan Toprak ve Yunus Emre Alagöz ile 5'er yıllık profosyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Tesislerde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı belirtildi. Eskişehirli taraftarlar ise, genç futbolcularla atılan imzaların ardından mutluluklarını dile getirdiler.



                    DÜNYA ŞAMPİYONUNA 74 ALTIN HEDİYE
                    Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir'e verdiği altın sözünü tuttu... Başarılı sporcu Şennur Demir, 74 adet çeyrek altın ile ödüllendirildi. Bartınlı Şennur Demir, mayıs ayında Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyon olma başarısını göstermişti.

                    WİLLİAMS LATİFİ İLE YOLLARINI AYIRIYOR
                    Formula 1 takımlarından Williams, Kanadalı pilot Nicholas Latifi ile kontrat uzatmayacağını duyurdu. 2020'de Williams'a katılan 27 yaşındaki sürücü, geride kalan iki sezonda yalnızca 7 puan toplayabildi. En iyi başarısı 2021 Macaristan ayağındaki 7'ncilik olan Latifi, keriyeri boyuncu 11 kez yarış dışı kalmıştı.



                    MACARİSTAN'A LİDERLİĞİ ADAM SZALAİ GETİRDİ
                    UEFA Uluslar Ligi C Grubu 5. maçında Macaristan deplasmanda Almanya'yı Adam Szalai'nin 17'de attığı golle 1-0 yenerek grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi. Diğer sonuçlar: İtalya-İngiltere:1-0, Estonya- Malta: 2-1, Gürcistan-Makedonya: 2-0, Finlandiya-Romanya: 1-1, Bosna Hersek- Karadağ:1-0, Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1.



                        BASGİT
                        NBA, skandalla sarsıldı. Boston Celtics'in başantrenörü Ime Udoka, kulüpte görevli kadınla ilişki yaşadı. Takımdan 1 yıl uzaklaştırıldı.

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                        Mangır medyasında masaya Kılıçdaroğlu dayatması
                        Haberler Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 Dünya Şampiyonası'nda ilk maçına bugün Tayland karşısında çıkacak l Spor haberleri...
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