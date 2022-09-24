A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 Dünya Şampiyonası'nda ilk maçına bugün Tayland karşısında çıkacak l Spor haberleri...

2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Hırvatistan, Güney Kore, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Polonya ile birlikte yer alan Türkiye, ilk maçına bugün Tayland karşısında çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Tayland maçını Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanacak Filenin Sultanları grupta diğer maçları ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak. Filenin Sultanları, grubun 2. maçında ise 27 Eylül Salı günü Güney Kore ile karşılaşacak. Grupta dün oynanan maçta Polonya, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.
BAŞKAN KRİZE EL KOYDU
Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan, kalesine gelen 12 isabetli şutun 10'unda topu filelerinde gören Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmelerini artık Başkan Ahmet Nur Çebi yapacak. Başkan Çebi, transfer operasyonunda devreye girerek bu görüşmeleri mutlu sonla noktalamayı hedefliyor. Bugünden itibaren 21 yaşındati kaleci ile tüm temasları başkan Çebi yürütecek. SORU İŞARETLERİNİ BİTİRECEK
Ersin'in takımda kalmasını isteyen Çebi, güzel bir sözleşme teklif edecek. Başkan Çebi, yapılacak toplantıda Ersin'in kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeyi planlıyor. Ersin de son dönemde yaşananlar nedeniyle oldukça mutsuz. Genç eldiven de kendisini çok fazla meşgul eden saha dışı faktörlerden uzaklaşıp eski performansına dönmek istiyor.
KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Cuma sabahı yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Siyahbeyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, bugün saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.