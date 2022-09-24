A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 Dünya Şampiyonası'nda ilk maçına bugün Tayland karşısında çıkacak l Spor haberleri...





ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois açıklamalarda bulundu, "Buraya şampiyonluklar için geldim" dedi. "Sakatlık biraz frenlememe sebep oldu" diyen Dubois, "Şu an yüzde 100 olarak hazırım ve takımıma yardımcı olmayı düşünüyorum" dedi.



REKABET FAYDALI

Yıldız oyuncu, "Rekabet olması benim açımdan mutluluk yaratıyor. Şampiyon olmak için rekabete ihtiyacınız var. Takım için pozitif bir anlam taşıyor. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Önceki takımlarımda sağda da sol da da oynadım. Hangi mevkide gerek olursa o mevkide oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.



GALATASARAY'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak. NEF Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray'da Icardi ve Mata gibi yıldızların performansı merak ediliyor. Maçı D-Smart yayınlayacak.