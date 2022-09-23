A Milli Takım’da kara tablo! İlk 50’ye karşı büyük hüsran

Milli Takımımız'ın 84 milyona yaşattığı hüsran aslında yeni bir durum değil. Ay-Yıldızlılar'ın son 20 maçına bakıldığında ortaya tam anlamıyla kara bir tablo çıkıyor. Milliler son 20 maçında FIFA sıralamasında ilk 50'de bulunan hiçbir ülkeye karşı galibiyet alamadı.
Son 20 maçta 9 kez kazanan Milli Takımımız'ın tüm galibiyetlerinin kendisinden kat be kat güçsüz ve değersiz ekiplere karşı olması dikkatleri çekiyor. Buna karşın son 20 maçında 6 kez FIFA sıralamasında kendisinden üstte bulunan takımlarla karşılaşan Ay-Yıldızlılar bu maçların tamamını kaybetti. Milliler bu süreçte Euro 2020'de grubunda sıfır çekip büyük bir hüsran yaratırken, Dünya Kupası finallerinin biletini de elinden kaçırdı.
Türkiye'nin son 20 maçta yendiği rakiplerden Litvanya, FIFA sıralamasında 142. durumda. Ay-Yıldızlılar bu süreçte ayrıca Lüksemburg (93), Faroe Adaladı (125), Karadağ (67), Cebelitarık (200), Letonya (129) ve Moldova'yı (177) yenebildi.
Milliler'in mağlup olduğu takımlardan İtalya, FIFA sıralamasında 7. basamakta bulunuyor. Türkiye ayrıca Portekiz (9), Hollanda (8), İsviçre (16) ve Galler (19) ile oynadığı karşılaşmalardan beraberlik dahi alamadı.
Türkiye 260 milyon Euro'luk kadro değeriyle şu anda dünyanın en değerli 22. milli takımı durumunda. Ay-Yıldızlılar, Avrupa'da ise 15. sırada yer alıyor. Ancak buna karşın Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 42. basamakta bulunuyor.