A Milli Takım’da kara tablo! İlk 50’ye karşı büyük hüsran

Son 20 maçta 9 kez kazanan Milli Takımımız'ın tüm galibiyetlerinin kendisinden kat be kat güçsüz ve değersiz ekiplere karşı olması dikkatleri çekiyor. Buna karşın son 20 maçında 6 kez FIFA sıralamasında kendisinden üstte bulunan takımlarla karşılaşan Ay-Yıldızlılar bu maçların tamamını kaybetti. Milliler bu süreçte Euro 2020'de grubunda sıfır çekip büyük bir hüsran yaratırken, Dünya Kupası finallerinin biletini de elinden kaçırdı.

Türkiye'nin son 20 maçta yendiği rakiplerden Litvanya, FIFA sıralamasında 142. durumda. Ay-Yıldızlılar bu süreçte ayrıca Lüksemburg (93), Faroe Adaladı (125), Karadağ (67), Cebelitarık (200), Letonya (129) ve Moldova'yı (177) yenebildi.