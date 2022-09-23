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    Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Redmond F.Bahçe derbisi öncesinde konuştu | Spor haberleri

    İngiliz yıldız, “F.Bahçe derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız ve taraftarlarımızın gönlünü alacağız, onları mutlu edeceğiz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Taraftarımızın gönlünü alacağız

    Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "İngiltere'den de teklifler vardı. Hocayla, teknik ekibimizle ve Dele Alli'yle konuştuktan sonra bu maceraya atılmaya karar verdim. Bana gelen her teklifi söylesem, bu toplantı bitmez" açıklamasında bulundu. İngiliz yıldız, Fenerbahçe derbisine dair, "Türkiye'ye geldiğim andan itibaren ilk fark ettiğim şey Beşiktaş taraftarının büyüklüğü oldu. Taraftarın bize gösterdiği sevgi ve destek gerçekten inanılmazdı. Önümüzdeki Fenerbahçe derbisine hazırlanmak için süremiz var. En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız ve taraftarlarımızın gönlünü alacağız, onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.



    GHEZZAL İSYAN ETTİ
    Kartal'ın yıldızı Ghezzal, hakkında çıkan 'Sakat değil, Valerien Ismael'i istemediği için idmana çıkmıyor' haberlerine yönelik sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza iletmek isterim" dedi...



    UÇAN HOLLANDALI
    Weghorst, takımında maç başına en fazla mesafe kat eden oyuncusu konumunda... Yıldız oyuncu, 11 bin 349 metre ortalama ile mücadele ediyor. Ortalamalara bakıldığında bir forvet oyuncu ve uzun boylu olmasına rağmen orta saha oyuncularından bile fazla koştuğu gözüküyor. Weghorst'u Gedson, Saiss, Salih Uçan ve Rosier takip ediyor. Kartal'ın yıldızı Weghorst bir başka istatistikte ilk 3 sırada yer alarak şaşırtmaya devam ediyor. Hollandalı yıldız, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer alıyor.



        DERBİYE SIKI HAZIRLANIYOR
        Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. İlk bölümde kondisyon ve taktik çalışan Kartal, ikinci bölümde ise denge ve kuvvet çalışması yaptı.



        WANDA: ICARDİ İLE AYRILDIK
        Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. Medyatik çiftin evliliği geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl da devam eden ihanet dedikodularıyla bir süredir sallantıdaydı. Süreç içersinde her iki taraf da bu iddiaları yalanlasa da gelen bu açıklamayla çiftin ayrılığı kesinleşti. Nara instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen adece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" yorumunu yaptı.



        ADANA DEMİR HAZIRLIĞI TAM GAZ
        Önümüzdeki hafta sonu zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Dün dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda oyunla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



            JESUS İÇİN ŞOK İDDİA
            Fenerbahçe'ye oynattığı futbolla Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen teknik direktör Jorge Jesus hakkında ülkesinden gelen son haber şaşkınlık yarattı. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, sarı lacivertli takımda her şey yolunda gitmesine rağmen deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'de mutlu olmadığını öne sürdü. Haberde ayrıca, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü ve bu doğrultuda yeni takım arayışlarına başlayarak Atletico Mineiro'ya yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştüğü belirtildi. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce verdiği bir demeçte Atletico Mineiro'dan teklif aldığını ancak sarı lacivertli takım dışındaki bütün teklifleri basitçe reddettiğini, ayrıca Brezilya'da yalnızca Flamengo'yu çalıştırmak istediğini söylemişti.



            LUAN PERES YÜZDE 50
            Rennes maçında sakatlanan ancak bacağında kırığa rastlanmayan Luan Peres'in tedavi süreci devam ediyor. Brezilyalı stoperin Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi yoğun çaba harcanıyor. Luan Peres'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği salı gününe kadar kesinlik kazanabileceği bildirildi.



            AVCI'NIN ŞİFRESİ 7
            Süper lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekti. Bordo-mavililer son iki sezonda Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 maçında inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde adeta Fırtına kopartmıştı. 2020- 21 sezonunun 9. haftasında Trabzonspor'da iş başı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı. Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer ardından oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alarak 28 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Karadeniz Fırtınası 2021-22 sezonunun ilk 7 haftasında 4 galibiyet 3 beraberlik elde ederken 15 puan toplayıp 6 puan kaybetmişti. Daha sonra taşların yerine oturduğu Trabzonspor 15.haftaya kadar puan kaybetmedi. 9.haftada liderlik koltuğunu devralan Bordo-mavililer, sezon sonuna kadar zirveden inmedi. (Yunus Emre SEL)

            HERTHA BERLİN'DE TÜMÖR ŞOKU!
            Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü saptandığı duyuruldu. Başarılı kanat oyuncusunun bugün bir operasyon geçireceği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı da aktarıldı.

            HATAYLI SONİ AMELİYAT OLDU
            Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Atakaş Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, ameliyat edildi. Soni'ye sol kalça rectus femoris tendon yaralanması tanısı konulmuştu.

            HAMSIK İLE 1 YIL DAHA
            Marek Hamsik'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması gündemde. Ancak oyuncunun sezon sonuna kadarki fiziksel durumu bunda belirleyici olacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin Türkmen ve kiralık oyuncular Gbamin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı'dan ise üst düzeyde verim alınmaya çalışılacak.

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            Haberler Spor Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Redmond F.Bahçe derbisi öncesinde konuştu | Spor haberleri
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