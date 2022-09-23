Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Redmond F.Bahçe derbisi öncesinde konuştu | Spor haberleri





WANDA: ICARDİ İLE AYRILDIK

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. Medyatik çiftin evliliği geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl da devam eden ihanet dedikodularıyla bir süredir sallantıdaydı. Süreç içersinde her iki taraf da bu iddiaları yalanlasa da gelen bu açıklamayla çiftin ayrılığı kesinleşti. Nara instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen adece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" yorumunu yaptı.