Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Redmond F.Bahçe derbisi öncesinde konuştu | Spor haberleri

Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "İngiltere'den de teklifler vardı. Hocayla, teknik ekibimizle ve Dele Alli'yle konuştuktan sonra bu maceraya atılmaya karar verdim. Bana gelen her teklifi söylesem, bu toplantı bitmez" açıklamasında bulundu. İngiliz yıldız, Fenerbahçe derbisine dair, "Türkiye'ye geldiğim andan itibaren ilk fark ettiğim şey Beşiktaş taraftarının büyüklüğü oldu. Taraftarın bize gösterdiği sevgi ve destek gerçekten inanılmazdı. Önümüzdeki Fenerbahçe derbisine hazırlanmak için süremiz var. En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız ve taraftarlarımızın gönlünü alacağız, onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
GHEZZAL İSYAN ETTİ
Kartal'ın yıldızı Ghezzal, hakkında çıkan 'Sakat değil, Valerien Ismael'i istemediği için idmana çıkmıyor' haberlerine yönelik sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza iletmek isterim" dedi...
UÇAN HOLLANDALI
Weghorst, takımında maç başına en fazla mesafe kat eden oyuncusu konumunda... Yıldız oyuncu, 11 bin 349 metre ortalama ile mücadele ediyor. Ortalamalara bakıldığında bir forvet oyuncu ve uzun boylu olmasına rağmen orta saha oyuncularından bile fazla koştuğu gözüküyor. Weghorst'u Gedson, Saiss, Salih Uçan ve Rosier takip ediyor. Kartal'ın yıldızı Weghorst bir başka istatistikte ilk 3 sırada yer alarak şaşırtmaya devam ediyor. Hollandalı yıldız, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer alıyor.