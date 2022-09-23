4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi





ÇITAYI EN YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları'nda da çıtayı en yukarıya taşıyacağız. Bu marka da yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Hem ülkeler hem de halklar için, özellikle gençlik için önemli bir mesaj" dedi. Kasapoğlu, "Türkiye, özellikle son 8-10 yıllık süreçte geleneksel branşlarla ilgili çok aşama katetti. Gençliğin, halkın bu anlamdaki ilgisi ve sağlanan imkanlar, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülüğünü ve liderliğini ortaya koydu" diye konuştu.