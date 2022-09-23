4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi.
Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Göçebe Oyunları, Dünyanın en büyük geleneksel spor dalları organizasyonu... Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi, dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına spor üzerinden bir katkı verilmesine yönelik çalışıyoruz" dedi.
Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz trendle sporla sağlıklı ilişki kurmayan insanın spora yeniden katılmasını, sağlıklı ve aktif bir hayat sürerken kültürünü ve kimliğini yeniden kuşanmasına katkı vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.