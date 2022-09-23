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    4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Göçebe Oyunları, dünyanın en büyük geleneksel spor dalları organizasyonu” dedi.

    4’üncüsü İstanbul’da: Dünyanın en iyisi!

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi.

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    Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Göçebe Oyunları, Dünyanın en büyük geleneksel spor dalları organizasyonu... Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi, dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına spor üzerinden bir katkı verilmesine yönelik çalışıyoruz" dedi.

    Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz trendle sporla sağlıklı ilişki kurmayan insanın spora yeniden katılmasını, sağlıklı ve aktif bir hayat sürerken kültürünü ve kimliğini yeniden kuşanmasına katkı vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



        ÇITAYI EN YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları'nda da çıtayı en yukarıya taşıyacağız. Bu marka da yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Hem ülkeler hem de halklar için, özellikle gençlik için önemli bir mesaj" dedi. Kasapoğlu, "Türkiye, özellikle son 8-10 yıllık süreçte geleneksel branşlarla ilgili çok aşama katetti. Gençliğin, halkın bu anlamdaki ilgisi ve sağlanan imkanlar, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülüğünü ve liderliğini ortaya koydu" diye konuştu.



        40'TAN FAZLA OYUN DALI OLACAK
        Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları'nda bu geleneksel oyunların yanı sıra 40'tan fazla oyun dalı da yer alacak. Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere ev sahipliği yapan gastronomi etkinliğinde ise 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsilen en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak. Etkinlikler çerçevesinde el sanatları, sergi ve atölyelerimiz olacak. 4. Dünya Göçebe Oyunları, birbirinden özel sahne etkinlikleriyle de ziyaretçileriyle buluşacak" şeklinde konuştu.

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