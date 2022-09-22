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    • 22.09.2022 15:55
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    • 22.09.2022 15:58
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    Fenerbahçe'ye büyük fatura! Bir günleri 178 bin lira zarar

    Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de son gün 14 yabancı kuralı nedeniyle yeni transfer Bruma'nın yanı sıra Lemos ve Novak'a lisans çıkarılamadı. Sarı-lacivertlilere bu 3 ismin maliyeti günlük 178 bin lira oldu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye büyük fatura! Bir günleri 178 bin lira zarar

    Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu. Sarı-Lacivertliler, yabancı sınırından dolayı yeni transferlerden Armindo Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'i lisans çıkaramadı.



    Üstelik bu 3 futbolcu kendilerine gelen teklifleri geri çevirince, Fenerbahçe ciddi bir mali yükün altına girmek zorunda da kaldı. Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek.



    Bruma'nın şu anda 1.5 milyon Euro garanti ücreti var. Novak 1.2 milyon Euro, Lemos ise 850 bin Euro kazanıyor. Böylece bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin Euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde.



        Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira. Zaten ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını çekiyor.



        Fenerbahçe yönetimi bu nedenle Bruma, Novak ve Lemos'la ocak ayında mutlaka yollarını ayırmayı hedefliyor.

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