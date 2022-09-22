Dört büyüklerin taraftarı üzülecek! PFDK ceza yağdırdı





Beşiktaş'ın, 17.09.2022 tarihinde oynanan İstanbulspor -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 317 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Antalyaspor Kulübü sporcusu Soner Aydoğdu'nun, 17.09.2022 tarihinde oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü sporcusu Shoya Nakajima'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Adana Demirspor'un, 17.09.2022 tarihinde oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,