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    Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek

    Performansı hayal kırıklığı yaratan Aanholt’la yolları ayırmayı planlayan yönetim, transferin son günlerinde adeta direkten dönen Vina’yı bu kez bitirmeye çalışacak.

    Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek
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    Yaz transfer döneminin tartışmasız yıldızı olan Galatasaray ara transfer için de şimdiden kolları sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar şu anda takımın en sorunlu bölgesi olarak gözüken sol beki takviye etmeyi planlıyor. Yönetim aslında transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala sol bek hamlesi yapmış ancak hedefe ulaşamamıştı.



    BU KEZ YOLLAR AYRILACAK
    Roma formasını giyen Matias Vina'nın kiralık transferi konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un performansını beğenmediği Patrick van Aanholt ile yollarını ayıramayınca büyük operasyon suya düşmüştü. Ancak alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında bir kez daha düğmeye basacak. Van Aanholt'un sözleşmesini feshetmek için girişimlerde bulunacak olan yönetimin, Vina'nın menajeriyle de bağlarını koparmadığı, ara transfer döneminde Uruguaylı yıldızla yeniden görüşüleceği öğrenildi. Roma'nın geçtiğimiz yıl 13 milyon Euro karşılığında Palmeiras'tan aldığı Matias Vina, İtalya'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.



    GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
    Teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun, Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da etkisiyle Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Vina'nın menajeriyle bağları koparmadığı ve ikilinin sık sık görüştüğü de belirlendi.

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    Haberler Spor Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek
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