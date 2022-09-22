Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek

Yaz transfer döneminin tartışmasız yıldızı olan Galatasaray ara transfer için de şimdiden kolları sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar şu anda takımın en sorunlu bölgesi olarak gözüken sol beki takviye etmeyi planlıyor. Yönetim aslında transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala sol bek hamlesi yapmış ancak hedefe ulaşamamıştı.







BU KEZ YOLLAR AYRILACAK

Roma formasını giyen Matias Vina'nın kiralık transferi konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un performansını beğenmediği Patrick van Aanholt ile yollarını ayıramayınca büyük operasyon suya düşmüştü. Ancak alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında bir kez daha düğmeye basacak. Van Aanholt'un sözleşmesini feshetmek için girişimlerde bulunacak olan yönetimin, Vina'nın menajeriyle de bağlarını koparmadığı, ara transfer döneminde Uruguaylı yıldızla yeniden görüşüleceği öğrenildi. Roma'nın geçtiğimiz yıl 13 milyon Euro karşılığında Palmeiras'tan aldığı Matias Vina, İtalya'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.