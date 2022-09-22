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    A Milli Takım teknik direktörü Kuntz, “Ayrılık” sorularına böyle yanıt verdi: 4 galibiyet aldık 14 gol attık... Hiç gol yemedik

    Alman hoca, “Bir an evvel B Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Kekimizi yaptık, üzerine kreması ve çileği kaldı. Oyuncularım buraya çok mutlu geliyor” dedi. İşte haberin detayları...

    Yanlış bir şey mi var?

    Kuntz, Lüksemburg maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Görevinden alınacağına dair iddialar ortaya atılan Alman çalıştırıcı bir soru üzerine, "Uluslar Ligi'nde 4 galibiyet aldık, 14 gol attık, hiç gol yemedik. Burada yanlış bir şey mi var? UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü" cevabını verdi.



    Tecrübeli teknik adam, "Bir an evvel B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Kekimizi yaptık, üzerine kreması ve çileği kaldı. Oyuncularım buraya çok mutlu geliyor. Benim bir katkım var mı? Bunu onlara sormak lazım. Takım ruhumuz çok iyi. Böyle devam etmek istiyoruz. Mayıs-Haziran döneminde çalıştığım oyuncularla bu dönemi de geçirmek istedim. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Birbirine göre hareket eden bir takım oluşturduk. Sakatlıklar olmasaydı Uluslar Ligi bitene kadar kadroyu değiştirmeyecektik" dedi.



    Kuntz, Salih Uçan ile ilgili soruya ise, "Bu bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken" yanıtını verdi.



        HEDEF İKİ MAÇTA DA GOL YEMEMEK
        Milli futbolcu Ozan Kabak da grup maçlarını gol yemeden tamamlamak istediklerini belirterek, "İlk 4 maçı gol yemeden kazandık. İnşallah bu iki maçı da en iyi şekilde gol yemeden kazanırız." şeklinde konuştu.



        KUNTZ İLE 11. MAÇA ÇIKIYORUZ
        A Milli Takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.



        HAYDİ ÇOCUKLAR BİR DAHA
        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında bugün grup ikincisi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde grubunda ilk sırada yer alan Türkiye, yenilgisiz 12 puanla birinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'u da yenerek gruplarda liderliğini garantilemek isteyen milli takım, kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Ay-Yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak.

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