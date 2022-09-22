A Milli Takım teknik direktörü Kuntz, “Ayrılık” sorularına böyle yanıt verdi: 4 galibiyet aldık 14 gol attık... Hiç gol yemedik

Kuntz, Lüksemburg maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Görevinden alınacağına dair iddialar ortaya atılan Alman çalıştırıcı bir soru üzerine, "Uluslar Ligi'nde 4 galibiyet aldık, 14 gol attık, hiç gol yemedik. Burada yanlış bir şey mi var? UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü" cevabını verdi.
Tecrübeli teknik adam, "Bir an evvel B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Kekimizi yaptık, üzerine kreması ve çileği kaldı. Oyuncularım buraya çok mutlu geliyor. Benim bir katkım var mı? Bunu onlara sormak lazım. Takım ruhumuz çok iyi. Böyle devam etmek istiyoruz. Mayıs-Haziran döneminde çalıştığım oyuncularla bu dönemi de geçirmek istedim. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Birbirine göre hareket eden bir takım oluşturduk. Sakatlıklar olmasaydı Uluslar Ligi bitene kadar kadroyu değiştirmeyecektik" dedi.
Kuntz, Salih Uçan ile ilgili soruya ise, "Bu bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken" yanıtını verdi.