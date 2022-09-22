A Milli Takım teknik direktörü Kuntz, “Ayrılık” sorularına böyle yanıt verdi: 4 galibiyet aldık 14 gol attık... Hiç gol yemedik





Tecrübeli teknik adam, "Bir an evvel B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Kekimizi yaptık, üzerine kreması ve çileği kaldı. Oyuncularım buraya çok mutlu geliyor. Benim bir katkım var mı? Bunu onlara sormak lazım. Takım ruhumuz çok iyi. Böyle devam etmek istiyoruz. Mayıs-Haziran döneminde çalıştığım oyuncularla bu dönemi de geçirmek istedim. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Birbirine göre hareket eden bir takım oluşturduk. Sakatlıklar olmasaydı Uluslar Ligi bitene kadar kadroyu değiştirmeyecektik" dedi.