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    Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Maç heyecanı yine A Spor'da yaşanacak...

    Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turunun ardından heyecan tam gaz sürüyor. Futbol Federasyonu 2. eleme turu maçlarının programını açıkladı Karşılaşmalar tek maçlı eleminasyon şeklinde oynanacak. 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerindeki heyecan yine A Spor’da yaşanacak...

    Kupada program belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. ön eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleminasyon sisteminde yapılacak. Kazanan takımlar bir üst tura yükselirken kaybedenler kupaya veda edecek.



    Ziraat Türkiye Kupası maçları yine A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayınlacak maçların listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kupaya 5. turdan katılacak. Galatasaray ise 3. turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'na dahil olacak. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çekişmeli maçlara ve büyük sürprizlere sahne olmuştu. Finalde Alanyaspor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.


    27 EYLÜL SALI:
    13.00 İnegöl-Ağrı 1970
    14.30 Ankara-Kepez Bld
    14.30 Zonguldak-Gümüşhane
    15.00 Soma-Efeler 09
    15.00 Kocaeli-Ayvalıkgücü Bld
    17.30 Balıkesir-Hacettepe 1945


    28 EYLÜL ÇARŞAMBA:
    13.00 Kastamonu-Nevşehir Bld
    14.00 Adıyaman-Bartın
    14.00 Pazar-Mazıdağı Fosfat
    14.30 Niğde Anadolu-Yomra
    14.30 1922 Konya-K.Karaköprü Bld
    14.30 Etimesgut Bldr-Yalova
    14.30 Serik Bldr- Kelkit Bld
    14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld
    14.30 Ankara Demir-Karaman FK
    15.00 Nazilli Bld-Şile Yıldız
    15.00 Çatalca-Sapanca Gençlik
    15.00 E.Velimeşe-E.Karakoçan
    15.00 Kuşadası-Bulvar
    15.00 Sarıyer-B.Tepecik
    15.00 Uşak-Malatya Arguvan
    15.00 Afyon-Eynesil Bld
    15.00 Kırklareli-Siirt İl Özel İdare
    17.30 Şanlıurfa-Karşıyaka
    20.00 Bursa-Boyabat 1868
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        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Maç heyecanı yine A Spor'da yaşanacak...
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