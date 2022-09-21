Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Maç heyecanı yine A Spor'da yaşanacak...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. ön eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleminasyon sisteminde yapılacak. Kazanan takımlar bir üst tura yükselirken kaybedenler kupaya veda edecek.
Ziraat Türkiye Kupası maçları yine A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayınlacak maçların listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kupaya 5. turdan katılacak. Galatasaray ise 3. turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'na dahil olacak. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çekişmeli maçlara ve büyük sürprizlere sahne olmuştu. Finalde Alanyaspor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.
27 EYLÜL SALI:
13.00 İnegöl-Ağrı 1970
14.30 Ankara-Kepez Bld
14.30 Zonguldak-Gümüşhane
15.00 Soma-Efeler 09
15.00 Kocaeli-Ayvalıkgücü Bld
17.30 Balıkesir-Hacettepe 1945
28 EYLÜL ÇARŞAMBA:
13.00 Kastamonu-Nevşehir Bld
14.00 Adıyaman-Bartın
14.00 Pazar-Mazıdağı Fosfat
14.30 Niğde Anadolu-Yomra
14.30 1922 Konya-K.Karaköprü Bld
14.30 Etimesgut Bldr-Yalova
14.30 Serik Bldr- Kelkit Bld
14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Bld
14.30 Ankara Demir-Karaman FK
15.00 Nazilli Bld-Şile Yıldız
15.00 Çatalca-Sapanca Gençlik
15.00 E.Velimeşe-E.Karakoçan
15.00 Kuşadası-Bulvar
15.00 Sarıyer-B.Tepecik
15.00 Uşak-Malatya Arguvan
15.00 Afyon-Eynesil Bld
15.00 Kırklareli-Siirt İl Özel İdare
17.30 Şanlıurfa-Karşıyaka
20.00 Bursa-Boyabat 1868