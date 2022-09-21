Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu! Maç heyecanı yine A Spor'da yaşanacak...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. ön eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleminasyon sisteminde yapılacak. Kazanan takımlar bir üst tura yükselirken kaybedenler kupaya veda edecek.







Ziraat Türkiye Kupası maçları yine A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayınlacak maçların listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kupaya 5. turdan katılacak. Galatasaray ise 3. turdan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'na dahil olacak. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çekişmeli maçlara ve büyük sürprizlere sahne olmuştu. Finalde Alanyaspor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.