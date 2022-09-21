Stefan Kuntz'dan flaş Salih Uçan sözleri! Milli Takım'a neden almadığını açıkladı





"AVRUPA'YA TRANSFER OLAN OYUNCULARDA BİRAZ DÜŞÜŞ OLURSA BUNU NORMAL GÖRMEK LAZIM"

Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan oyuncuların performanslarında yaşanan düşüşün başlangıçta normal olabileceğini belirten Kuntz, "Bu yapılması güç bir mukayese. Yetenekli genç oyuncularımızı hemen bir Avrupa takımının a takımına transfer etmemeliyiz belki. Bir Alman oyuncuyla mukayese edeyim. Benim genç bir oyuncum vardı, kulübünde herkes onu destekliyordu ve sahada her istediğini yapabiliyordu. Savunma özellikleri anlamında idare eder konumdaydı. Takım arkadaşları da 'Belli açıkları var, onun yerine de koşalım' diye hareket ediyorlardı. Bu Mayıs ayının sonunda gerçekleşen bir olay. Ve sonra 25 milyon Euro'ya bir üst seviye kulübe transfer oldu. Bu transfer yapıldıktan sonra futboldan mükemmel bir performans sergilemesi beklenir. Onun arkasından kramponlarını toplayacak bir malzemeci yoktu. Babası, annesi uzakta, abilik yapacak kimse yok. Yani aslında oyuncudaki değişiklikler 6 haftada oldu ama oyuncunun yaşamı siyahtan beyaza oldu. Bu oyuncu Bundesliga içinde transfer oldu. Biz başka bir ülkeye, kültüre transfer olan oyunculardan bahsediyoruz. Biraz düşüş olursa bunu normal görmek lazım. Güçlü olanlar biraz düşüş yaşayabilir ama yeniden ayağa kalkacaktır. Büyük bir bölümü de aşağıda kalacaktır" ifadelerini kullandı.



Kuntz, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında oynanacak olan maçlardaki kaleci tercihiyle ilgili olarak gelen bir soruya ise "İlk maçımı birinci kalecimle, ikinci maçımı da ikinci kalecimle oynayacağım" şeklinde cevap verdi.