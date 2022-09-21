Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi resmen başladı

PAZARTESİ GÜNÜ DUYURULDU

Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiği ilk olarak Pazartesi günü açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Savaş ayrıca, "Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Salı akşamı da işbaşı yapacak Volkan Demirel hoca. Çarşamba günü de futbolcular dönmüş olacak ve ilk antrenmanlarına başlayacaklar. 1+1 opsiyonlu olarak anlaşmamız var. Onun kendi içinde şartları var. İnşallah camiamız için ve Türk futbolu için hayırlı olur." şeklinde konuşmuştu.