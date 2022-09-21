Savunma Bakanı Marc Bartra! İstatistikleri altüst etti

Trabzonspor'un sezon başında renklerine bağladığı İspanyol stoper, ilk 7 hafta sonunda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Transferiyle büyük ses getiren Bartra, Trabzonspor savunmasına da büyük katkı sağlıyor.
EN ÇOK HAVA TOPU KAZANAN STOPER
Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli maçlar oynayan Karadeniz Fırtınası'nda Marc Bartra'nın istatistikleri dikkat çekiyor. 31 yaşındaki İspanyol stoper, Süper Lig'de 7 hafta itibariyle maç başına en çok hava topu kazanan stoper (6).
Bartra, ligde 7 hafta itibariyle maç başına en çok top kesen (2,8) isim konumunda. İspanyol yıldız, tecrübesiyle takımına büyük katkı sağlıyor. 9 maçta 707 dakika görev alan yıldız savunma oyuncusu takımı adına 1 gol kaydetti.
1.2 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
Yıldız oyuncu, Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı lig maçının 90+8. Dakikasında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu sezon başında Real Betis'ten sadece 1.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Marc Bartra için şimdiye kadar 19.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Real Betis, Bartra için Dortmund'a 2018 yılında 10.5 milyon Euro verdi. Alman ekibi Dortmund ise 2016 yılında İspanyol yıldız için kasasından 8 milyon Euro çıkardı.