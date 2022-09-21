Savunma Bakanı Marc Bartra! İstatistikleri altüst etti

Marc Bartra için şimdiye kadar 19.7 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Real Betis, Bartra için Dortmund'a 2018 yılında 10.5 milyon Euro verdi. Alman ekibi Dortmund ise 2016 yılında İspanyol yıldız için kasasından 8 milyon Euro çıkardı.