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    TAKVİM Jesus’un taraftarı mest eden futbol felsefesinin püf noktalarını tek tek açıklıyor

    Sahanın her alanında, rakipleri bezdiren bir pres anlayışı. 90 dakikada adeta bitmek tükenmek bilmeyen bir hırs. Yıldızların değil, takımın bütününün ön plana çıktığı bir düzen. Takımda herkesi hazır tutan, adaleti sağlayan bir forma rekabeti. Direkt rakip kaleye gidilmesini sağlayan çok hızlı ve seyir zevki yüksek bir hücum planı.

    Bunun adı Jesusball

    Evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe oynadığı müthiş futbolla gündemi sarstı. Sarı-Lacivertliler sadece Ülker Stadı'nı dolduran 50 bin taraftarını değil, taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı. Kısa sürede ortaya çıkan bu performansın en büyük mimarı olan teknik direktör Jorge Jesus sosyal medyanın 1 numaralı ismi haline geldi. TAKVİM, taraftarların 'Jesusball' ismini koyduğu futbol felsefesinin püf noktalarını ortaya çıkardı:



    1) RAKİPLERİ BEZDİREN PRES
    Fenerbahçe santrayla beraber rakip topu her ayağına aldığında en az iki kişiyle baskı yapıyor. Özellikle rakibin 1. bölgesinde pres sonrası kapılan toplar direkt gol pozisyonu olarak Jesus'un ekibine geri dönüyor.



    2) MÜTHİŞ BİR DEVAMLILIK, HIRS
    Sarı-Lacivertliler'in müthiş baskısı bölüm bölüm değil 90 dakikanın tamamına yayılıyor. Futbolcuların Alanya önünde skor 5-0'ken bile rakibe ön alanda pres yapması, fiziki direncin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.



        3) BİREYLER DEĞİL TAKIM ÖNEMLİ
        Fenerbahçe'de isimler veya yıldızlar değil takımın tamamı ön plana çıkıyor. Sarı-Lacivertliler birlikte hücum edip kalesini de birlikte savunuyor. Futbolcuların yardımlaşması, dayanışması ve takım ruhu üst seviyede.



        4) FORMA ARTIK HAK EDENİN
        Jorge Jesus'un takımında formayı hak eden sırtına geçiriyor. Herkes maçına göre ya da sırası geldiğinde sahadaki yerini alıyor. Bu durum hem forma adaletini sağlıyor hem de takım içi rekabeti zirve noktaya çıkarıyor.



        5) OYALANMADAN DİREKT KALEYE
        Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli özelliklerinden birisi çok hızlı futbol oynaması. Jesus'un öğrencileri topu evelemeden, gevelemeden direkt kaleye gidiyor. Böylece ortaya seyir zevki yüksek bir futbol çıkıyor.



            103 GOLLÜ SEZONU HATIRLATTI
            Ligde 6 maçta 20 gol atan Fenerbahçe'nin 103 gollü efsane sezonu geride bırakıp bırakmayacağı merak konusu.



            FENER'İN TEK RAKİBİ PSG
            6 haftada 20 gol atan ve 3.3 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında çok etkileyici bir performansa imza atıyor. Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Sarı-Lacivertliler ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Fener ayrıca ligde en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (22) takım konumunda. Kanarya'nın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş ise 1 maç fazla oynamalarına rağmen 7 haftada 13 net gol fırsatı yaratabildi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım da Jorge Jesus'un ekibi oldu. Zirvede yer alan Fransız devi Paris Saint Germain bu süreçte maç başına 3.6 gol ortalaması yakalarken, Sarı-Lacivertliler ise 3.3 gol ortalaması tutturdu.

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