TAKVİM Jesus’un taraftarı mest eden futbol felsefesinin püf noktalarını tek tek açıklıyor





FENER'İN TEK RAKİBİ PSG

6 haftada 20 gol atan ve 3.3 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında çok etkileyici bir performansa imza atıyor. Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Sarı-Lacivertliler ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Fener ayrıca ligde en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (22) takım konumunda. Kanarya'nın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş ise 1 maç fazla oynamalarına rağmen 7 haftada 13 net gol fırsatı yaratabildi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım da Jorge Jesus'un ekibi oldu. Zirvede yer alan Fransız devi Paris Saint Germain bu süreçte maç başına 3.6 gol ortalaması yakalarken, Sarı-Lacivertliler ise 3.3 gol ortalaması tutturdu.

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