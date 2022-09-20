TAKVİM Jesus’un taraftarı mest eden futbol felsefesinin püf noktalarını tek tek açıklıyor

Evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe oynadığı müthiş futbolla gündemi sarstı. Sarı-Lacivertliler sadece Ülker Stadı'nı dolduran 50 bin taraftarını değil, taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı. Kısa sürede ortaya çıkan bu performansın en büyük mimarı olan teknik direktör Jorge Jesus sosyal medyanın 1 numaralı ismi haline geldi. TAKVİM, taraftarların 'Jesusball' ismini koyduğu futbol felsefesinin püf noktalarını ortaya çıkardı:
1) RAKİPLERİ BEZDİREN PRES
Fenerbahçe santrayla beraber rakip topu her ayağına aldığında en az iki kişiyle baskı yapıyor. Özellikle rakibin 1. bölgesinde pres sonrası kapılan toplar direkt gol pozisyonu olarak Jesus'un ekibine geri dönüyor.
2) MÜTHİŞ BİR DEVAMLILIK, HIRS
Sarı-Lacivertliler'in müthiş baskısı bölüm bölüm değil 90 dakikanın tamamına yayılıyor. Futbolcuların Alanya önünde skor 5-0'ken bile rakibe ön alanda pres yapması, fiziki direncin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.