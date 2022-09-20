Süper Lig'de 5 maçta 7 gol atan Valencia usta forvetleri solladı





USTA GOLCÜLERI SOLLADI

Valencia 5 lig maçında 7 kez fileleri havalandırmayı başarırken, bu golleri sadece 330 dakikada attı. 32 yaşındaki futbolcu böylece her 47 dakikada bir gol kaydetmeyi başardı. Enner Valencia bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında zirveye çıktı. Üstelik çok usta golcüleri de geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli süper yıldızı Erling Haaland 575 dakikada 11 gol attı. Yıldız oyuncu 52 dakikada bir gole imza atıyor. Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski ise 449 dakikada 8 gol üretti. Polonyalı süper yıldız 56 dakikada bir gol sevinci yaşıyor.