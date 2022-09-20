Süper Lig'de 5 maçta 7 gol atan Valencia usta forvetleri solladı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de attığı 20 golle dikkatleri üzerine çekerken takımın hücumda en etkili silahı Enner Valencia oldu. Sarı-Lacivertliler'in rakip ağlara yolladığı gollerin 3'te 1'i Ekvadorlu yıldızdan geldi.
USTA GOLCÜLERI SOLLADI
Valencia 5 lig maçında 7 kez fileleri havalandırmayı başarırken, bu golleri sadece 330 dakikada attı. 32 yaşındaki futbolcu böylece her 47 dakikada bir gol kaydetmeyi başardı. Enner Valencia bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında zirveye çıktı. Üstelik çok usta golcüleri de geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli süper yıldızı Erling Haaland 575 dakikada 11 gol attı. Yıldız oyuncu 52 dakikada bir gole imza atıyor. Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski ise 449 dakikada 8 gol üretti. Polonyalı süper yıldız 56 dakikada bir gol sevinci yaşıyor.
HER MAÇINDA KATKI VERDİ
Enner Valencia, Ümraniye maçında 64 dakikada 2 gol üretmişti. Kasımpaşa'ya karşı 69 dakika süre alan yıldız golcü yine duble yapmayı başardı. Adana Demir maçında 90 dakika oynayan Ekvadorlu yıldız 2 kez gol sevinci yaşadı. Konya maçında 22. dakikada kırmızı kart gören ve Kayseri önünde cezalı olduğu için forma giyemeyen Valencia, Alanyaspor maçında 86 dakika sahada kalıp 1 gol kaydetti.