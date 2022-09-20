Mert Günok'un Fenerbahçe derbisinde forma giymesi daha yakın! | Spor haberleri

Ersin ve Emre yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok'a çevrildi. 33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı öğrenildi. Valerien Ismael'in de Almanya'ya gitmeden önce Mert Günok'la görüşerek Fenerbahçe derbisi için yeşil ışık yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ta rakip takımların kaleyi bulan son 10 şutunun gol olması son derece ilginç bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Mert Günok uzun süredir forma giymemesine rağmen idmanlarda son derece hazır bir görüntü çizmesi Valerien Ismael'i bu kritik kararı vermek için cesaretlendiriyor.
MİLLİLER TOPBAŞI YAPTI
Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı ve ilk idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Alman teknik adam, "Takımdaki hava beni mutlu ediyor. Rakibin zayıf ya da güçlü olması önemli değil. Artık hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor" dedi. İlk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Kayserisporlu Onur Bulut ise, "Öğrenince inanamadım. Benim için gerçekten büyük gurur" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN MİLLİ GURURU
Milli ara öncesi Alanya önünde futbol şov yapan Fener'de moraller zirvede. Sarı- Lacivertliler'de 14 futbolcunun milli davet alması yüzleri daha da güldürdü. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Serdar Dursun ve Ferdi Kadıoğlu'nu Milli Takımımız'a gönderen Sarı-Lacivertliler bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca Arda Güler ve Ertuğrul Çetin U21 Milli Takımımız'a gitti. Szalai (Macaristan), Zajc (Slovenya), Rossi (Uruguay), Valencia (Ekvador), Batshuayi (Belçika), Alioski (Makedonya) ve King de (Norveç) milli takımları adına ter dökecek.
SERDAR'A 4 TALİP
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un talipleri her geçen gün artıyor. Fenerbahçe'de süre alamadığı için mutsuz olan Serdar Dursun'a Bundesliga'dan Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin ile birlikte Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE YİNE FAVORİ
Süper Lig'de 7. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik oldu. Şampiyonluğun en önemli favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin 3.15'lik oranı 3.00 olarak güncellendi. Galatasaray'ın geçen hafta 3.75 olan oranı, Konyaspor galibiyetinin ardından 3.50'ye çekildi. Ummadık bir puan kaybı yaşayan Siyah-Beyazlı takımın oranı 4.25'ten 4.50'ye yükseltildi. Gaziantep FK karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor'un oranı da 5.50'den 5.00'e çekildi.
DELE ALLI'DEN MÜJDE VAR
Sakatlığı tamamen Geçen Dele Alli'nin çarşamba günü yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılan Ghezzal'in ise ne zaman takımla birlikte çalışmalara katılacağı ise bilinmiyor. Ancak Cezayirli oyuncunun ayak tabanındaki ağrıların büyük oranda geçtiği ifade ediliyor.
MİLLİ MAÇA ALMAN HAKEM
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Bu müsabakada Alman Hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak.
MAMARDASHVİLİ'NİN KONTRATI 5 YIL UZATILDI
LaLiga ekiplerinden Valencia 21 yaşındaki Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, genç kalecinin kontratında 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtildi. Mamardashvili bu sezon 6 maçta forma giyerken kalesinde 5 gol gördü.
A.GÜCÜ'NDE İLK ÜÇ PUANIN SEVİNCİ VAR
Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 yenerek üzerlerindeki galibiyet baskısını attıklarını söyledi. Aytekin, "Ankaragücü taraftarı gibi müthiş bir itici güçten yoksun maça çıkmak, bizim açımızdan önemli bir eksiklikti. Üzerimizdeki baskının ve stresin kalkması adına, çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık" dedi.
ATAKAŞ HATAYSPOR'DA VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel ile anlaştıklarını ve bugün Serkan Özbalta'nın resmi olarak ayrılmasının ardından Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.
STUTTGART'TAN DEFANSA ZAGADOU HAMLESİ
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Dan-Axel Zagadou'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki stoper, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok yakında yeni takım arkadaşlarımla sahada olmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.
BRIGHTON'DA YENİ HOCA ROBERTO DE ZERBİ OLDU
Premier Lig takımlarından Brighton'da Graham Potter ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine son olarak Shakhtar'ı çalıştıran İtalyan menajer Roberto De Zerbi getirildi. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Brighton ligde 4. sırada yer alıyor.