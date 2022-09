Mert Günok'un Fenerbahçe derbisinde forma giymesi daha yakın! | Spor haberleri

FENERBAHÇE'NİN MİLLİ GURURU

Milli ara öncesi Alanya önünde futbol şov yapan Fener'de moraller zirvede. Sarı- Lacivertliler'de 14 futbolcunun milli davet alması yüzleri daha da güldürdü. Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Serdar Dursun ve Ferdi Kadıoğlu'nu Milli Takımımız'a gönderen Sarı-Lacivertliler bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca Arda Güler ve Ertuğrul Çetin U21 Milli Takımımız'a gitti. Szalai (Macaristan), Zajc (Slovenya), Rossi (Uruguay), Valencia (Ekvador), Batshuayi (Belçika), Alioski (Makedonya) ve King de (Norveç) milli takımları adına ter dökecek.



SERDAR'A 4 TALİP

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un talipleri her geçen gün artıyor. Fenerbahçe'de süre alamadığı için mutsuz olan Serdar Dursun'a Bundesliga'dan Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin ile birlikte Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu öğrenildi.



FENERBAHÇE YİNE FAVORİ

Süper Lig'de 7. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik oldu. Şampiyonluğun en önemli favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin 3.15'lik oranı 3.00 olarak güncellendi. Galatasaray'ın geçen hafta 3.75 olan oranı, Konyaspor galibiyetinin ardından 3.50'ye çekildi. Ummadık bir puan kaybı yaşayan Siyah-Beyazlı takımın oranı 4.25'ten 4.50'ye yükseltildi. Gaziantep FK karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor'un oranı da 5.50'den 5.00'e çekildi.



DELE ALLI'DEN MÜJDE VAR

Sakatlığı tamamen Geçen Dele Alli'nin çarşamba günü yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılan Ghezzal'in ise ne zaman takımla birlikte çalışmalara katılacağı ise bilinmiyor. Ancak Cezayirli oyuncunun ayak tabanındaki ağrıların büyük oranda geçtiği ifade ediliyor.



MİLLİ MAÇA ALMAN HAKEM

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Bu müsabakada Alman Hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak.



MAMARDASHVİLİ'NİN KONTRATI 5 YIL UZATILDI

LaLiga ekiplerinden Valencia 21 yaşındaki Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını duyurdu. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, genç kalecinin kontratında 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtildi. Mamardashvili bu sezon 6 maçta forma giyerken kalesinde 5 gol gördü.



A.GÜCÜ'NDE İLK ÜÇ PUANIN SEVİNCİ VAR

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 yenerek üzerlerindeki galibiyet baskısını attıklarını söyledi. Aytekin, "Ankaragücü taraftarı gibi müthiş bir itici güçten yoksun maça çıkmak, bizim açımızdan önemli bir eksiklikti. Üzerimizdeki baskının ve stresin kalkması adına, çok ihtiyacımız olan bir 3 puan aldık" dedi.



ATAKAŞ HATAYSPOR'DA VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel ile anlaştıklarını ve bugün Serkan Özbalta'nın resmi olarak ayrılmasının ardından Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.



STUTTGART'TAN DEFANSA ZAGADOU HAMLESİ

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Dan-Axel Zagadou'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki stoper, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok yakında yeni takım arkadaşlarımla sahada olmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.



BRIGHTON'DA YENİ HOCA ROBERTO DE ZERBİ OLDU

Premier Lig takımlarından Brighton'da Graham Potter ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine son olarak Shakhtar'ı çalıştıran İtalyan menajer Roberto De Zerbi getirildi. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Brighton ligde 4. sırada yer alıyor.

