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    İznik’te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayıma geçildi

    Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Hakan Kazancı, “4 gün boyunca kültürler kaynaşırken geleneksel sporlar üzerinden barış mesajları verilecek” diye konuştu.

    Dünyaya barış mesajı vereceğiz

    Dünya Göçebe Oyunları'nın 4.'süne ev sahipliği yapacak Bursa İznik'te hazırlıklar hızlandı. 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek organizasyona, 100'ü aşkın ülkeden 3 bine yakın sporcu katılacak. Oyunlar, geleneksel sporların olimpiyatı olmasının yanında kültürleri de geleneksel yemekleri, müziği ve hikayeleriyle buluşturacak. 4. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Hakan Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları yalnızca bir spor organizasyonu değil büyük bir kültür organizasyonu" diye konuştu.



    OBA KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK
    Kazancı, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın da TV'lerden izleyeceği oyunlara herkesi davet ediyorum. Kuracağımız karavan parkıyla, çadırlar için oluşturacağımız kamp alanlarımızla burası unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dört gün boyunca kültürler kaynaşırken geleneksel sporlar üzerinden barış mesajları verilecek. Güreşten atlı sporlara, okçuluktan çeşitli takım oyunlarına kadar 40'ın üzerinde sportif yarışma düzenlenecek. Ülkeler renkli gösterilerini sergilerken, geleneksel oba kültürü yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar deneyimlenecek. Ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları olacak" dedi.



    5 BİN KAPASİTELİ ANA TRİBÜN OLACAK
    Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk Devletler Teşkilatı'nın devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. Burada 5 bin seyirci kapasiteli, demontal ana tribünümüz olacak. Bunun yanı sıra diğer tribünlerde, güreş ve okçuluk alanları da mevcut. Ayrıca yeme içme alanları, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri için doğal amfiler, atlı sporlar için 500 at barınağı ile at deneyimleme ve okçuluk eğitim alanları yer alacak" ifadelerini kullandı.



        EKOLOJİK YAŞAMA ZARARIMIZ OLMADI
        Bölgedeki ekolojik yaşama hiçbir zarar vermeden çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirten Kazancı, "600 dönümlük araziyi düzleyip, temizledik ve kullanılır hale getirdik. Sporcular için 200 adet konaklama konteynırı yapıyoruz. Bir tatil köyü gibi planladık. 1600 sporcu konaklayacak. Sporcular için yemekhane çadırımız olacak. Atların konaklayabilmesi ve idman yapabilmesi için alanlarımız hazır. Seyislerin kalabileceği 200 adet çadırımız olacak. Dört helikopter pisti yaptık. Bu pistleri bizden sonra tenis oynanabilecek şekilde planladık" dedi.



        CUMHURBAŞKANI 'KARDEŞLİK ÇINARI DİKECEK
        Hakan Kazancı, "Üst düzey protokolün çadırları olacak. Bu çadırların ortasına sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kardeşlik çınarı dikilecek. 6-7 ülkeden gelen toprak ve sularla dikimini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı çadırları ve diğer çadırlar burada kalıcı olacak. Bizden sonra da turistlerin gezebileceği, festival alanı olarak kullanılabilecek alanlar bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor İznik’te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayıma geçildi
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