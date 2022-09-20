İznik’te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayıma geçildi

Dünya Göçebe Oyunları'nın 4.'süne ev sahipliği yapacak Bursa İznik'te hazırlıklar hızlandı. 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek organizasyona, 100'ü aşkın ülkeden 3 bine yakın sporcu katılacak. Oyunlar, geleneksel sporların olimpiyatı olmasının yanında kültürleri de geleneksel yemekleri, müziği ve hikayeleriyle buluşturacak. 4. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Hakan Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları yalnızca bir spor organizasyonu değil büyük bir kültür organizasyonu" diye konuştu.
OBA KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK
Kazancı, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın da TV'lerden izleyeceği oyunlara herkesi davet ediyorum. Kuracağımız karavan parkıyla, çadırlar için oluşturacağımız kamp alanlarımızla burası unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dört gün boyunca kültürler kaynaşırken geleneksel sporlar üzerinden barış mesajları verilecek. Güreşten atlı sporlara, okçuluktan çeşitli takım oyunlarına kadar 40'ın üzerinde sportif yarışma düzenlenecek. Ülkeler renkli gösterilerini sergilerken, geleneksel oba kültürü yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar deneyimlenecek. Ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları olacak" dedi.
5 BİN KAPASİTELİ ANA TRİBÜN OLACAK
Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk Devletler Teşkilatı'nın devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. Burada 5 bin seyirci kapasiteli, demontal ana tribünümüz olacak. Bunun yanı sıra diğer tribünlerde, güreş ve okçuluk alanları da mevcut. Ayrıca yeme içme alanları, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri için doğal amfiler, atlı sporlar için 500 at barınağı ile at deneyimleme ve okçuluk eğitim alanları yer alacak" ifadelerini kullandı.