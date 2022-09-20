İznik’te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayıma geçildi





OBA KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK

Kazancı, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın da TV'lerden izleyeceği oyunlara herkesi davet ediyorum. Kuracağımız karavan parkıyla, çadırlar için oluşturacağımız kamp alanlarımızla burası unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dört gün boyunca kültürler kaynaşırken geleneksel sporlar üzerinden barış mesajları verilecek. Güreşten atlı sporlara, okçuluktan çeşitli takım oyunlarına kadar 40'ın üzerinde sportif yarışma düzenlenecek. Ülkeler renkli gösterilerini sergilerken, geleneksel oba kültürü yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar deneyimlenecek. Ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları olacak" dedi.