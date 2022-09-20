Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile bir araya gelecek

Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden ve özellikle son İstanbulspor maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Çarşamba gününe kadar Almanya'da kalacak olan Fransız teknik adamla gerçekleştirilecek görüşmenin perşembe ya da cuma olması bekleniyor. Başkan Çebi'nin taraftarların ve camianın yoğun eleştirilerine maruz kalan Valerien Ismael'e destek çıkacağı ve "Arkandayım" mesajını kendisine ileteceği öğrenildi. Fransız teknik adam için oyuncu tercihleri ve değişikliklerinde yanlış seçimler yaptığı, takımın oyun içinde B planının olmadığı gibi eleştiriler son haftalarda yoğunlaşmıştı.