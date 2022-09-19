Çanlar Valerien İsmael için çalıyor! Fransız teknik adamın kredisi tükenmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakehir'e Vodafone Park'ta kaybettikten sonra önceki gece de mutlak favori olarak çıktığı İstanbulspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim bir kez daha teknik direktör Valerien İsmael oldu. Valerien İsmael'in maç içinde oyuncu değişikliklerini iyi yapamadığı, oyunu okuyamadığı ve tektik değişikliklerde başarılı olamadığı iddia ediliyor.







Takımı fiziksel olarak maçlara iyi hazırlasa da Beşiktaş'ın mutlak baskı kuramadığı karşılaşmalarda çok zorlandığı ve bu durumda takımın B Planı'nın olmadığı da iddialar arasında.