Çanlar Valerien İsmael için çalıyor! Fransız teknik adamın kredisi tükenmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakehir'e Vodafone Park'ta kaybettikten sonra önceki gece de mutlak favori olarak çıktığı İstanbulspor karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim bir kez daha teknik direktör Valerien İsmael oldu. Valerien İsmael'in maç içinde oyuncu değişikliklerini iyi yapamadığı, oyunu okuyamadığı ve tektik değişikliklerde başarılı olamadığı iddia ediliyor.
Takımı fiziksel olarak maçlara iyi hazırlasa da Beşiktaş'ın mutlak baskı kuramadığı karşılaşmalarda çok zorlandığı ve bu durumda takımın B Planı'nın olmadığı da iddialar arasında.
Ismael için sezon başlamadan önce de eleştiriler gelmiş ve Fransız teknik adam bu eleştirilerin ardından üçlü savunmadan vazgeçip dörtlü savunmaya geçmişti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Valerien İsmael'e yönetim içinden de tepkiler yükselmeye başladı.
ZORLU FİKSTÜR KAPIDA
Başkan Ahmet Nur Çebi şimdilik Ismael'in arkasında dursa da Beşiktaş'ın önündeki zorlu fikstürün Fransız teknik adamı zorlayacağı ifade ediliyor. Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor (D) ve Trabzonspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta bu maçlarda istenilen sonuçlar alınamazsa yönetimin Valerien Ismael ile yola devam etmeyebileceği belirtiliyor.