Spor Toto Süper Lig'de dikkat çeken istatistik: Zirve Beşiktaş’ın!

Avrupa'da da golü olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin Galatasaray'ın tüm yeni transferinden fazla gol atması ise dikkat çekiciydi.

Bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor ise ilk 7 haftada 11 gol bulurken bu gollerin 6'sı yeni transferden geldi. Bardhi ve Trezeguet 2'şer gol attı. Umut Bozok ve Bardhi ise 1'er golle takımlarına katkıda bulundular.