Spor Toto Süper Lig'de dikkat çeken istatistik: Zirve Beşiktaş’ın!

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken zirvede 4 büyüklerden hiçbir takımın bulunmaması dikkat çekti. Adana Demirspor 16 puanla ilk sırada bulunurken aynı puanda yer alan Galatasaray, milli araya ikinci sırada girdi.
4 büyüklerden Beşiktaş 14 puanla 4., 13 puanlı takımlardan Fenerbahçe, 6., Trabzonspor ise 7. sırada yer aldı. Yeni transferlerin 4 büyüklere katkısına baktığımızda ise ortaya ilginç sonuçlar çıktı.
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'de 8 gol atarken bu gollerin sadece 1'i yeni transferlerden geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında renklerine bağladığı Oliveira, Gaziantep maçında açılış golüne imza attı.
ZİRVEDE BEŞİKTAŞ VAR
Beşiktaş, ligde 16 gol bulurken bu gollerin yarısını yeni transferler kaydetti. Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferlerinden Muleka 4 gol, Weghorst ise 3 golle ilk 7 haftada yıldızlaşan isimler oldu. Bir başka yeni transfer Dele Alli de tek golle katkıda bulundu.