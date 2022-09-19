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    • Spor
    • 19.09.2022 12:19
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    • 19.09.2022 12:19
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    Spor Toto Süper Lig'de dikkat çeken istatistik: Zirve Beşiktaş’ın!

    Spor Toto Süper Lig’de ilk 7 haftaya Beşiktaş'ın yeni transferleri damga vurdu. Beşiktaş, ligde 16 gol bulurken bu gollerin yarısını yeni transferler kaydetti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’de zirve Beşiktaş’ın

    Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken zirvede 4 büyüklerden hiçbir takımın bulunmaması dikkat çekti. Adana Demirspor 16 puanla ilk sırada bulunurken aynı puanda yer alan Galatasaray, milli araya ikinci sırada girdi.

    4 büyüklerden Beşiktaş 14 puanla 4., 13 puanlı takımlardan Fenerbahçe, 6., Trabzonspor ise 7. sırada yer aldı. Yeni transferlerin 4 büyüklere katkısına baktığımızda ise ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

    Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'de 8 gol atarken bu gollerin sadece 1'i yeni transferlerden geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında renklerine bağladığı Oliveira, Gaziantep maçında açılış golüne imza attı.

    ZİRVEDE BEŞİKTAŞ VAR
    Beşiktaş, ligde 16 gol bulurken bu gollerin yarısını yeni transferler kaydetti. Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferlerinden Muleka 4 gol, Weghorst ise 3 golle ilk 7 haftada yıldızlaşan isimler oldu. Bir başka yeni transfer Dele Alli de tek golle katkıda bulundu.

        FENERBAHÇE'DE YENİLER 6 GOL ATTI
        İlk 7 haftada 20 gol atarak Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alan Fenerbahçe'de ise yeniler 6 gol attı. Joshua King 2 golle başı çekerken, Emre Mor, Alioski, Pedro ve Henrique de skora katkı yapan isimler oldu.

        Avrupa'da da golü olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin Galatasaray'ın tüm yeni transferinden fazla gol atması ise dikkat çekiciydi.

        Bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor ise ilk 7 haftada 11 gol bulurken bu gollerin 6'sı yeni transferden geldi. Bardhi ve Trezeguet 2'şer gol attı. Umut Bozok ve Bardhi ise 1'er golle takımlarına katkıda bulundular.

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