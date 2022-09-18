Yediği goller taraftarları çileden çıkardı! Ersin Destanoğlu'na büyük tepki l Spor Haberleri...

Beşiktaş'ta iki maçlık aranın ardından kaleyi Emre Bilgin'den devralan Ersin Destanoğlu ağır eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi, İstanbulspor'un attığı iki golde de büyük şanssızlık yaşadı. Uzaktan gelen şutlarda çaresiz kalan genç kaleciye taraftarlar büyük tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı 2. golün ardından ıslıkladığı kaleci Ersin Destanoğlu'nu maçın ardından küfürlü tezahürat ile protesto etti. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki hafta yeni sözleşme için bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Kara Kartal'ın genç kalecisi, yeni sözleşmede maaşının 25 milyon lira olmasını istiyor. Siyah-Beyazlı Yönetimin yeni teklifi ise merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR!
Beşiktaş Süper Lig'de son 6 haftadır kalesini gole kapatamıyor. Siyah-Beyazlılar dün de İstanbulspor karşısında kalesini gole kapatamadı. Kaleci Ersin Destanoğlu iki hafta sonra formasına kavuştu. Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta Siyah- Beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi. Kartal sadece ilk haftadaki Kayseri maçında gol yemedi.
TAYYİP TALHA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç dün ilk kez 11'de başladı. 22 yaşındaki başarılı stoper geçen hafta oynanan Başakşehir maçında 15 dakika görev almıştı. Tayyip Talha, ikinci yarının başında girdiği ikili mücadele sonrası yaşadığı baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı.
YAMANTÜRK YENİDEN BAŞKAN
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha Tevfik Yamantürk seçildi. Seçimde Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir aday olarak yarıştı. 869 oy alan Yamatürk başkan oldu.
TÜM ENERJİNİZ SAHADA OLMALI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dünkü taktik idman öncesinde futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Alanya karşısında ilk dakikadan itibaren taraftarın da desteğinde futbolcularından tüm enerjilerini sahaya yansıtmalarını isteyen Jesus, "Skoru ne kadar çabuk elde edersek işimiz o kadar kolay olur. Rakip baskıyı her an hissetmeli. Kazanma alışkanlığımız devam etmeli" dedi.
FENER EViNDE 3 PUAN ARIYOR
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, bu akşam evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.