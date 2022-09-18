Yediği goller taraftarları çileden çıkardı! Ersin Destanoğlu'na büyük tepki l Spor Haberleri...

Beşiktaş'ta iki maçlık aranın ardından kaleyi Emre Bilgin'den devralan Ersin Destanoğlu ağır eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi, İstanbulspor'un attığı iki golde de büyük şanssızlık yaşadı. Uzaktan gelen şutlarda çaresiz kalan genç kaleciye taraftarlar büyük tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı 2. golün ardından ıslıkladığı kaleci Ersin Destanoğlu'nu maçın ardından küfürlü tezahürat ile protesto etti. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki hafta yeni sözleşme için bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Kara Kartal'ın genç kalecisi, yeni sözleşmede maaşının 25 milyon lira olmasını istiyor. Siyah-Beyazlı Yönetimin yeni teklifi ise merak ediliyor.







BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR!

Beşiktaş Süper Lig'de son 6 haftadır kalesini gole kapatamıyor. Siyah-Beyazlılar dün de İstanbulspor karşısında kalesini gole kapatamadı. Kaleci Ersin Destanoğlu iki hafta sonra formasına kavuştu. Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta Siyah- Beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi. Kartal sadece ilk haftadaki Kayseri maçında gol yemedi.