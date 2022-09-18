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    Yediği goller taraftarları çileden çıkardı! Ersin Destanoğlu'na büyük tepki l Spor Haberleri...

    İstanbulspor maçıyla ilk 11’e geri dönen Ersin Destanoğlu, yediği goller nedeniyle taraftarın hedefindeydi. Siyah-Beyazlı taraftarlar maçtan sonra genç kaleciye büyük tepki gösterdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 18 Eylül TAKVİM Gazetesi pro haberleri...

    Ersin’e büyük tepki!

    Beşiktaş'ta iki maçlık aranın ardından kaleyi Emre Bilgin'den devralan Ersin Destanoğlu ağır eleştirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi, İstanbulspor'un attığı iki golde de büyük şanssızlık yaşadı. Uzaktan gelen şutlarda çaresiz kalan genç kaleciye taraftarlar büyük tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı 2. golün ardından ıslıkladığı kaleci Ersin Destanoğlu'nu maçın ardından küfürlü tezahürat ile protesto etti. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki hafta yeni sözleşme için bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Kara Kartal'ın genç kalecisi, yeni sözleşmede maaşının 25 milyon lira olmasını istiyor. Siyah-Beyazlı Yönetimin yeni teklifi ise merak ediliyor.



    BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR!
    Beşiktaş Süper Lig'de son 6 haftadır kalesini gole kapatamıyor. Siyah-Beyazlılar dün de İstanbulspor karşısında kalesini gole kapatamadı. Kaleci Ersin Destanoğlu iki hafta sonra formasına kavuştu. Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta Siyah- Beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi. Kartal sadece ilk haftadaki Kayseri maçında gol yemedi.



    TAYYİP TALHA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
    Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç dün ilk kez 11'de başladı. 22 yaşındaki başarılı stoper geçen hafta oynanan Başakşehir maçında 15 dakika görev almıştı. Tayyip Talha, ikinci yarının başında girdiği ikili mücadele sonrası yaşadığı baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı.

    YAMANTÜRK YENİDEN BAŞKAN
    Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na bir kez daha Tevfik Yamantürk seçildi. Seçimde Tevfik Yamantürk, Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir aday olarak yarıştı. 869 oy alan Yamatürk başkan oldu.



    TÜM ENERJİNİZ SAHADA OLMALI
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus dünkü taktik idman öncesinde futbolcularıyla yarım saat süren bir toplantı yaptı. Alanya karşısında ilk dakikadan itibaren taraftarın da desteğinde futbolcularından tüm enerjilerini sahaya yansıtmalarını isteyen Jesus, "Skoru ne kadar çabuk elde edersek işimiz o kadar kolay olur. Rakip baskıyı her an hissetmeli. Kazanma alışkanlığımız devam etmeli" dedi.

    FENER EViNDE 3 PUAN ARIYOR
    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, bu akşam evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



        OLİMPİYAT'TA İLGİNÇ GOL!
        İstanbulspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. İstanbulspor kalecisi David Jensen, akılalmaz bir hata yaparak topu ağlarında gördü. 8. dakikada ceza yayı üzerinde çift vuruş kullanan N'Koudou'nun şutuna kimse dokunmamış olsaydı gol geçersiz sayılacaktı. Ancak Danimarkalı kaleci Jensen'in müdahalesi nedeniyle gol geçerlilik kazandı ve Beşiktaş öne geçti. Bu gol sosyal medyada da çok tartışıldı.

        WEGHORST YİNE BOŞ GEÇMEDİ
        Kartal'ın süper yıldızı Wout Weghorst, İstanbulspor maçını da boş geçmedi. Siyah- Beyazlılar'ın Hollandalı golcüsü, İstanbulspor maçında takımının ikinci golünü kaydederken müthiş bir istatistik yakaladı. Süper Lig'deki 3. golünü atan Weghorst'un 4 de asisti var.



        3 KIRMIZI KART ÇIKTI A.DEMİR ZİRVE YAPTI
        Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Konuk takım Belhanda'nın 47. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Faslı yıldız, bu sezon ligin en erken golüne imza attı. Antalya'da 8'de Soner 61'de Nakajima, Adana Demir de ise 39'da Rakitskiy kırmızı kart gördü. Diğer golleri ise Gulbrandsen ve Assombalonga atttı. Adana bu sonuçla liderliğe yükseldi.



        İSTANBUL DERBİSİNİ KASIMPAŞA KAZANDI
        Süper Lig 7. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek puanını 9' a çıkardı. Konuk takım 36'da Hadergonaj'ın penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Ümraniye 2. yarıda bir çok fırsat yakalasa da golü bulamadı. 85'te Bahoken farkı 2'ye çıkardı. Ümraniye 90+9 da Mrsic'le umutlansa da maç bu sonuçla sona erdi.



        KEÇİÖRENGÜCÜ DOLUDİZGİN: 3-2
        Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-2 yendi. 6. maçında 3. galibiyetini alan Keçiörengücü'nün gollerini 7'de Olanare (k.k.), 34'de Aykut Demir ve 64'te Muharrem Cinan attı. Konuk ekip Erzurum'un golleri ise 21 ve 76. dakikalarda Eren Tozlu'dan geldi.

        3.LİG TOPLU SONUÇLAR
        3. LİG 1. GRUP: Hacettepe-Karaköprü: 0-0, Derince-Kelkit Bld:1-1, 3. LİG 2. GRUP: Kuşadasıspor- Bulvarspor: 1-1, 3. LİG 3. GRUP: Kepez Bld-Osmaniye: 1-1, Akhisar-Erbaa: 1-2, B.Tepecik-Efeler 09: 1-1


        BANA GÜVENİN
        Bugün Gaziantep maçında Fırtına'nın en büyük silahlarından biri Maxi Gomez olacak. Adana Demirspor ve Kızılyıldız maçlarını boş geçen Maxi Gomez, Abdullah Avcı ile görüşerek, "Bana güvenin. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Süper Lig'de ilk gollerimi atmak istiyorum" dedi.

            FIRTINA EVİNDE G.ANTEP'İ AĞIRLIYOR
            Süper Lig'in 7. haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Gaziantep'i konuk edecek. Saat 17.00'de start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta ligde Adana Demirspor deplasmanından puansız dönen Bordo- Mavililer hafta içinde Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı mağlup ederek güven tazelemişti. Trabzonspor, Gaziantep'i de yenerek milli araya moralli girmek istiyor.

            SAĞ BEK İÇİN ZOR KARAR!
            Aabdullah Avcı'nın sağ bek oyuncularının yokluğunda bu bölgede Doğucan'a görev vermesi bekleniyor. Orta sahada Siopis, Hamsik-Bakasetas üçlüsünü koruması beklenen Avcı'nın, sağ bek tercihini Bartra'dan yana kullanması durumunda ise Umut Bozok'u 11'de değerlendirme düşüncesinde olduğu öğrenildi.



            M.CİTY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
            Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti. M.City, maçın ilk dakikasında Grealish ile 1-0 öne geçti. Atakları sürdüren City, Haaland'ın 16'da attığı golle aradaki farkı 2'ye çıkardı. 33'te Collins Wolwes'ta kırmızı kart gördü. M.City'de Phil Foden 69'da attığı golle maçın skorunu belirledi.



            BAYERN MÜNİH'İ BERİSHA YIKTI
            Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Augsburg sahasında Bayern Münih'i Mergim Berisha'nın attığı golle 1-0 yendi. Maçın 59. dakikasında Amaral'ın ceza sahası içinde indirdiği topa şık bir vuruş yapan Mergim Berisha, takımına Bayern karşısında galibiyeti getiren isim oldu.



            BARCELONA EVİNDE FARKLI KAZANDI
            Barcelona sahasında karşılaştığı Elche'yi 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Ev sahibi ekip 34. dakikada Dembele'nin ortasında altıpas içinde topla buluşan Lewandoski yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 41'de Depay'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 48'de Lewandowski yine sahne aldı ve maçın skorunu belirledi. Elche'de Verdu 14'te kırmızı kart gördü.



                ASLAN'IN ALİ YİĞİT UĞURU
                Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, takıma uğurlu geliyor... Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan Ali Yiğit, babasına destek olmak için İstanbul'daki maçların çoğuna geldi. En büyük hayallerinden birisi babasının Galatasaray'a teknik direktör olmasıydı. Bu hayali gerçek olan Ali Yiğit Buruk'un, Sarı- Kırmızılı takımın İstanbul'da statta izlediği 4 maçından da galip ayrılmasıyla takımın adeta uğuru haline geldi. Ali Yiğit'in bu zamana kadar izlediği Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarından Galatasaray 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk'un oğlu, galip geldikleri maçların sonunda taraftarlara giderek 3'lü çektirip hem takımla hem de taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşıyor. Galatasaray taraftarları sosyal medyadan da Ali Yiğit ile ilgili destek mesajları atıyor...



                ONUN ADI CİĞERSİZ!
                Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ortaya koyduğu başarılı performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçında 12 bin 147 metre koşarak takımın en fazla mesafe kat eden ismi oldu. Torreira, Konyaspor maçında 3. Bölgeye 22 isabetli pas atarak kalitesini ortaya koydu.



                RÜZGARIN OĞLU SACHA BOEY
                Galatasaray'ın yıldızlarından Sacha Boey, Konyaspor maçında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız sağ beki Konyaspor maçındaki bitmek bilmez enerjisi ve hızıyla yine sınıfı geçti. Oliveira'nın attığı golde asisti yapan isim olan Boey, takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. 22 yaşındaki futbolcu Fernando Muslera ve Victor Nelsson'un ardından 628 dakika ile takımın en çok süre alan üçüncü oyuncusu oldu. Sacha Boey, Muslera ve Nelsson'dan sadece 2 dakika daha az oyunda kaldı. Boey'un sezon başında takımdan ayrılması gündemdeydi. Çok çalıştı ve formayı kaptı.



                    WANDA NARA'DAN ICARDİ'YE DESTEK
                    Eşi Icardi'nin Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçı kaçıran Wanda Nara yine de takip etmeyi ihmal etmedi. Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Konyaspor maçında NEF Stadyumu'na görüntülü bağlandı. Maske Kimsin Sen programının Arjantin versiyonu "La Mascara" programında jüri üyesi olan Wanda Nara, hafta başında çekimler nedeniyle İstanbul'dan ayrılmıştı. Bir takipçisinin "Bazı Türkçe kelimeleri öğrenmeyi deneyecek misin" sorusuna Nara, "Evet" yanıtını verdi. Öte yandan ünlü model, Türk lokumu aldığı anları takipçileriyle paylaştı. Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Sarı-Kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıkmıştı.



                    LEWANDOWSKİ GİBİ POZ VERMEK İSTİYORDUM
                    Dünya şampiyonu güreşçimiz Burhan Akbudak, "Polonyalı golcü Lewandowski'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda kupayla yatakta bir fotoğrafı var. Benim hayalim de böyle. Artık onları hayal ediyordum. 'Kemerle birlikte yatmak istiyorum' diye. O şekilde hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Onun mutluluğu da muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

                    HATAY'DA SERKAN ÖZBALTA DÖNEMİ SONA ERDİ
                    Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'eknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde



                    CLUJ MAÇINI HAK EDEREK KAZANDIK
                    UEFA Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçı değerlendiren Çalımbay, "10 maçtır yenilmiyorlardı Avrupa'da. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir şekilde mücadele ettik. İkinci yarı çok güzel pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Önemli olan galibiyetti ve 3 puandı. Onu da hak ederek aldık" diye konuştu.

                        BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ FATİH KARAGÜMRÜK
                        Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ilk 5 haftada 13 puanı hanesine yazdırdı. Günün bir diğer maçında ise Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



                        MONTELLA'YA ROMA'DAN TEKLİF GELİRSE GİDEBİLİR!
                        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu. Sancak, "Montella'yla sözleşmemiz sezon sonunda bitecek, işler iyi gidiyor böyle giderse o da bizi isterse devam ederiz. Sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz henüz başlamadı. Hocamızın sözleşmesinde çıkış maddesi yok ancak Roma'dan teklif gelirse o durumda hocamız özgür, gidebilir" dedi

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                        Haberler Spor Yediği goller taraftarları çileden çıkardı! Ersin Destanoğlu'na büyük tepki l Spor Haberleri...
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