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    • Spor
    • 18.09.2022 16:44
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    • 18.09.2022 16:47
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    Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu 15 yaşındaki Nwaneri oldu

    İngileter Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal ile Brentford karşılaştı. İngilizlerin zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan, Arsenal tarafı oldu. Topçuların 3-0'lık skor elde ettiği mücadelede 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, karşılaşmanın 90+2. dakikasında oyuna dahil oldu. Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, Ada futbolunun tarihine geçti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Arsenal’in yıldız adayı Premier Lig tarihine geçti!

    İngiltere Premier Lig takımı Arsenal forması giyen 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Brentford'u 3-0 yendikleri maçta oynayarak Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.

    15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı.

    Arsenal, deplasmanda Brentford'u 17. dakikada William Saliba, 28 dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın golleriyle 3-0 yendi.
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