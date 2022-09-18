Fenerbahçe ile Alanyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Hüseyin Göçek'in yöneteceği maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertlilerde bu akşam Luan Peres'in oynanması beklenmiyor. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte FB- Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri, FB Alanyaspor maçı canlı izleme seçenekleri bedava kesintisiz!
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Alanyaspor maçı bugün (18 Eylül Pazar) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports1 kanalından canlı yayımlanacak.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo
FENERBAHÇE'DE ROTASYON YAPILACAK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Willian Arao, Miguel Crespo, Fedi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.