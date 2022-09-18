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    • Spor
    • 18.09.2022 16:33
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    • 18.09.2022 16:35
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    Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte FB- Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Fenerbahçe - Alanyaspor maçı oynanacak. Maçı canlı, kesintisiz, HD, şifresiz izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanalı, 11'leri ve canlı izleme seçenekleri! Fenerbahçe Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE! FB Alanyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz!.

    Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI MAÇ İZLE

    Fenerbahçe ile Alanyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Hüseyin Göçek'in yöneteceği maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertlilerde bu akşam Luan Peres'in oynanması beklenmiyor. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte FB- Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri, FB Alanyaspor maçı canlı izleme seçenekleri bedava kesintisiz!

    FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe ile Alanyaspor maçı bugün (18 Eylül Pazar) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports1 kanalından canlı yayımlanacak.

    FENERBAHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL 11

    Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Zajc, King, Pedro, Valencia

    Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Balkovec, Fatih, Leroy Fer, Umut, Oğuz, Efkan, Ferhat, Eduardo

    FENERBAHÇE'DE ROTASYON YAPILACAK!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Willian Arao, Miguel Crespo, Fedi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

    FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

    Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

        İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte FB- Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
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