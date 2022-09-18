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    • Spor
    • 18.09.2022 17:09
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    • 18.09.2022 17:16
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    CANLI | Başakşehir - Karagümrük

    Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Başakşehir - Karagümrük

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı haberimizde...

    BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

    BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Deniz, Mounir, Keny

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Caner, Ozdoev, Shukurov, Jimmy, Kouassi, Borini, Diagne

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