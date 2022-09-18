Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul seni kaybetmiş! Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kalarak taraftarını kahretti

    8. dakikada N’Koudou ile öne geçen Kara Kartal, Ersin Destanouğ’lnun kendi kalesine attığı golle yakalandı... Beşiktaş, 39’da Wout Weghorts ile 2-1’i yakaladı. Kartal, 86’da Ali Yaşar’ın müthiş frikik golüne engel olamayınca zirve yarışında yara aldı.

    İstanbul seni kaybetmiş!

    Beşiktaş İstanbul-spor engelini aşamadı: 2-2. Henüz 8. dakikada N'Koudou'nun ceza yayının hemen dışından kullandığı frikikte Jensen topu elinden kaçırdı ve top filelerle buluştu: 0-1... İstanbulspor'da Emir Kaan yaklaşık 20 metreden vurdu. Ersin'e de çarpan top gol oldu: 1-1.



    ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI!
    38'de Weghorst kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 1 dakika sonra Kartal aradığı golü buldu. Gedson'un pasında Weghorst topu ağlara gönderdi: 1-2.



    SALİH UÇAN İLE GOLE YAKLAŞTI
    53'te Salih Uçan'ın ceza sahası içinden yaptığı plase vuruş direği yaladı. 73'te Beşiktaş gole yaklaştı. Kale önünde İngiliz yıldız Redmond'tan önce İstanbul savunması topu uzaklaştırdı.



    JENSEN'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
    86'da Ali Yaşar, mükemmel bir frikik golüyle eşitliği getirdi: 2-2... 89'da Tayfur Bingöl'ün şutunu Jensen mükemmel çıkardı. Beşiktaş, İstanbulspor ile berabere kalarak 2 puan kaybetti.



        TEPKİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER!
        Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael dün cezası nedeniyle kulübede değildi ama oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirildi. Tayyip Talha'nın sakatlığı sonrası oyuna Welinton'u aldı. Yabancı sınırı yüzünden Rosier'i çıkardı. Tayyip yerine Necip'i oyuna alsa Rosier oyunda kalacaktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal konuta kolay başvuru
        Haberler Spor İstanbul seni kaybetmiş! Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kalarak taraftarını kahretti
            SON DAKİKA