İstanbul seni kaybetmiş! Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kalarak taraftarını kahretti

Beşiktaş İstanbul-spor engelini aşamadı: 2-2. Henüz 8. dakikada N'Koudou'nun ceza yayının hemen dışından kullandığı frikikte Jensen topu elinden kaçırdı ve top filelerle buluştu: 0-1... İstanbulspor'da Emir Kaan yaklaşık 20 metreden vurdu. Ersin'e de çarpan top gol oldu: 1-1.
ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI!
38'de Weghorst kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 1 dakika sonra Kartal aradığı golü buldu. Gedson'un pasında Weghorst topu ağlara gönderdi: 1-2.
SALİH UÇAN İLE GOLE YAKLAŞTI
53'te Salih Uçan'ın ceza sahası içinden yaptığı plase vuruş direği yaladı. 73'te Beşiktaş gole yaklaştı. Kale önünde İngiliz yıldız Redmond'tan önce İstanbul savunması topu uzaklaştırdı.
JENSEN'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
86'da Ali Yaşar, mükemmel bir frikik golüyle eşitliği getirdi: 2-2... 89'da Tayfur Bingöl'ün şutunu Jensen mükemmel çıkardı. Beşiktaş, İstanbulspor ile berabere kalarak 2 puan kaybetti.