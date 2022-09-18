İstanbul seni kaybetmiş! Beşiktaş İstanbulspor ile berabere kalarak taraftarını kahretti

Beşiktaş İstanbul-spor engelini aşamadı: 2-2. Henüz 8. dakikada N'Koudou'nun ceza yayının hemen dışından kullandığı frikikte Jensen topu elinden kaçırdı ve top filelerle buluştu: 0-1... İstanbulspor'da Emir Kaan yaklaşık 20 metreden vurdu. Ersin'e de çarpan top gol oldu: 1-1.







ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI!

38'de Weghorst kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 1 dakika sonra Kartal aradığı golü buldu. Gedson'un pasında Weghorst topu ağlara gönderdi: 1-2.