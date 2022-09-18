Trabzonspor - Gaziantep CANLI MAÇ İZLE! TS- Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesinin ilk 11'leri...
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesinin canlı anlatımı ve öne çıkan detayları takvim.com.tr'den sizlerle buluşacak.
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşan ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan bordo mavililer, bu karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılarak milli araya motive şekilde girmek istiyor.