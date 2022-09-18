Trabzonspor - Gaziantep CANLI MAÇ İZLE! TS- Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Ligdeki son maçında ligin zirvesinde yer alan Adana Demirspor'a mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 3 sezonun 6 haftalık dönemindeki en düşük performansını sergiliyor. Bu sezon Süper Kupa, Avrupa ve ligde 11 resmi müsabakaya çıkarken 5'inde galip sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Sezonun ilk 4 karşılaşmasında 10 puan toplayarak dikkatleri çeken bir performans sergileyen Gaziantep FK ise son iki haftada bu performansında düşüklük yaşadı. Galatasaray deplasmanından puansız ayrılan kırmızı siyahlılar, Ümraniyespor karşısında ise yediği son dakika golü ile beraberlik almıştı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda ilk golü atan ekip olan Gaziantep FK, bu istatistiğe rağmen mevzubahis maçlarda tam 7 puan kaybetti.