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    • Spor
    • 18.09.2022 16:05
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    • 18.09.2022 16:05
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    Trabzonspor - Gaziantep CANLI MAÇ İZLE! TS- Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Trabzonspor ile Gaziantep 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mete Kalkavan tarafından yönetilen Trabzonspor-Gaziantep maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Trabzonspor-Gaziantep maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte Trabzonspor - Gaziantep CANLI MAÇ İZLE! TS- Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Gaziantep CANLI MAÇ İZLE!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesinin ilk 11'leri...

    Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşılaşacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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    Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesinin canlı anlatımı ve öne çıkan detayları takvim.com.tr'den sizlerle buluşacak.

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    Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşan ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan bordo mavililer, bu karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılarak milli araya motive şekilde girmek istiyor.

        Ligdeki son maçında ligin zirvesinde yer alan Adana Demirspor'a mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 3 sezonun 6 haftalık dönemindeki en düşük performansını sergiliyor. Bu sezon Süper Kupa, Avrupa ve ligde 11 resmi müsabakaya çıkarken 5'inde galip sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

        Sezonun ilk 4 karşılaşmasında 10 puan toplayarak dikkatleri çeken bir performans sergileyen Gaziantep FK ise son iki haftada bu performansında düşüklük yaşadı. Galatasaray deplasmanından puansız ayrılan kırmızı siyahlılar, Ümraniyespor karşısında ise yediği son dakika golü ile beraberlik almıştı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda ilk golü atan ekip olan Gaziantep FK, bu istatistiğe rağmen mevzubahis maçlarda tam 7 puan kaybetti.

        İŞTE İLK 11'LER
        Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.

        Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Vitor Hugo, Bartra, Larsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut

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        Haberler Spor Trabzonspor - Gaziantep CANLI MAÇ İZLE! TS- Gaziantep FK maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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